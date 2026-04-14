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Cesc Fàbregas quebra o silêncio sobre o futuro no Como, em meio a rumores que o ligam ao Chelsea e à Itália
Técnico espanhol desperta interesse dos grandes clubes
Fàbregas se tornou um dos jovens treinadores mais cobiçados da Europa após levar o Como à beira de uma classificação histórica para a Liga dos Campeões. Atualmente em quinto lugar na Série A, faltando seis partidas para o fim do campeonato, o clube da Lombardia vive seu período de maior sucesso em décadas. Apesar dos rumores intensos sobre um retorno a Stamford Bridge e uma possível função na seleção italiana, o ex-meio-campista do Chelsea Fàbregas continua focado em seu contrato atual, válido até 2028.
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Fàbregas dá prioridade ao projeto na Lombardia
Ao falar após receber o prestigioso prêmio Enzo Bearzot, Fàbregas esclareceu suas intenções imediatas em relação à sua carreira como técnico.
Ao abordar a possibilidade de deixar o Stadio Giuseppe Sinigaglia, Fabregas disse: “Estou muito comprometido com este projeto. Nunca se sabe, mas, neste momento, acho muito improvável que eu saia do Como. No ano passado, eu queria ver como outros clubes funcionavam. Comentei isso com o presidente, mas decidi ficar. Estou muito feliz com o que conseguimos alcançar. Este é um projeto importante. Preciso me sentir bem aqui. É importante que minha família esteja feliz, e se eles estiverem felizes em Como, eu ficarei.”
Planos de sucessão e ambições internacionais
Embora a diretoria do Como reconheça que Fàbregas possa, eventualmente, superar o clube, eles o veem como uma figura fundamental que moldará o DNA da equipe nos próximos anos. O espanhol também abordou a possibilidade de assumir o comando de uma seleção, admitindo que sua energia atual se adapta melhor aos rigores do dia a dia do futebol nacional.
“Talvez um dia”, disse Fàbregas sobre o cargo na Itália. “No momento, sou muito técnico e preciso estar em campo todos os dias. Ser técnico de uma seleção nacional pode ser entediante agora — tempo livre demais. No futuro, quando eu estiver mais velho, nunca se sabe.”
Enquanto isso, o presidente do Como, Mirwan Suwarso, admitiu que o futuro de longo prazo de Fàbregas provavelmente está no topo do futebol europeu. Em entrevista à Rivista Undici em meados de março, o indonésio afirmou: “Cesc é vital para nós, mas seríamos tolos se não pensássemos que um dia ele poderia ir para o Arsenal, o Barcelona ou o Chelsea. Ele deveria participar da escolha [de seu sucessor] e nos ajudar a nomear o próximo técnico.”
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O confronto no San Siro está por vir
Fàbregas enfrenta um período decisivo que pode levar o Como a conquistar seu primeiro título importante e garantir uma vaga histórica nas competições europeias. Antes de viajar para o San Siro para a importante partida de volta das semifinais da Coppa Italia contra o Inter na próxima terça-feira, 21 de abril — com a série empatada em 0 a 0 —, a equipe precisa primeiro concentrar-se na crucial viagem de sexta-feira para enfrentar o Sassuolo pela Série A.