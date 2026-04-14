Cesc Fàbregas quebra o silêncio sobre o futuro no Como, em meio a rumores que o ligam ao Chelsea e à Itália

Embora a diretoria do Como reconheça que Fàbregas possa, eventualmente, superar o clube, eles o veem como uma figura fundamental que moldará o DNA da equipe nos próximos anos. O espanhol também abordou a possibilidade de assumir o comando de uma seleção, admitindo que sua energia atual se adapta melhor aos rigores do dia a dia do futebol nacional.

“Talvez um dia”, disse Fàbregas sobre o cargo na Itália. “No momento, sou muito técnico e preciso estar em campo todos os dias. Ser técnico de uma seleção nacional pode ser entediante agora — tempo livre demais. No futuro, quando eu estiver mais velho, nunca se sabe.”

Enquanto isso, o presidente do Como, Mirwan Suwarso, admitiu que o futuro de longo prazo de Fàbregas provavelmente está no topo do futebol europeu. Em entrevista à Rivista Undici em meados de março, o indonésio afirmou: “Cesc é vital para nós, mas seríamos tolos se não pensássemos que um dia ele poderia ir para o Arsenal, o Barcelona ou o Chelsea. Ele deveria participar da escolha [de seu sucessor] e nos ajudar a nomear o próximo técnico.”