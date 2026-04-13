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Cesc Fàbregas, o cobiçado craque do Como, afirma que não se dá ao trabalho de olhar para a tabela da Série A desde 2025
Coragem na derrota
O Como perdeu a oportunidade de consolidar sua posição entre os quatro primeiros após desperdiçar uma vantagem de dois gols e acabar perdendo por 4 a 3 para o líder do campeonato, o Inter. Os gols de Alex Valle e Nico Paz garantiram um início perfeito, mas o Inter, com grande eficiência, conseguiu se recuperar graças a dois gols de Marcus Thuram e dois de Denzel Dumfries. Este resultado marca a primeira vez na história da Série A que o Como perde uma partida após ter uma vantagem de dois gols.
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Sem levar em conta a classificação
Apesar do caráter doloroso da derrota, Fàbregas se recusou a se concentrar na tabela de classificação, insistindo que o desempenho de seu jovem elenco contra o melhor time da divisão foi mais significativo. O espanhol destacou a coragem de sua equipe ao realizar 20 chutes contra o líder como um sinal claro de sua rápida evolução tática.
Em entrevista à DAZN Italiaapós o apito final, o ex-meio-campista do Arsenal e do Chelsea declarou: “Não sei em que posição estamos na tabela, porque não verifiquei desde o início da temporada e não vou verificar agora. Minha equipe provou mais uma vez que é corajosa, determinada e, mesmo na derrota, mostrou personalidade. É verdade que cometemos erros, mas esta é uma equipe jovem e enfrentamos um adversário que pune cada erro.
Acho que falar de táticas hoje não me agrada, porque já nos expressamos em campo. Gosto de analisar estatísticas, e poucas equipes conseguem dar 20 chutes a gol contra a Inter. Se você tivesse me dito há dois anos que estaríamos desafiando a Inter dessa forma, eu teria pensado que tínhamos marcado um amistoso, mas estamos enfrentando-os em igualdade de condições.”
Um futuro de elite aguarda
A derrota por uma diferença mínima deixa o Como na quinta colocação, mas a diretoria do clube mantém o pé no chão em relação ao interesse internacional pelo seu técnico, após o impacto transformador que ele causou. Durante uma entrevista à Rivista Undici em meados de março, o presidente do Como, Mirwan Suwarso, reconheceu que o futuro a longo prazo do espanhol provavelmente está no topo do futebol europeu.
Ao discutir a trajetória do técnico e o próprio compromisso de Fàbregas com seu atual processo de aprendizagem, foi afirmado o seguinte: “Fàbregas é realmente muito importante para nós, mas seríamos tolos se não pensássemos que um dia ele possa se transferir para o Arsenal, o Barcelona ou o Chelsea. Se ele continuar vencendo conosco ou, de qualquer forma, desfrutando do sucesso — embora eu não possa falar por ele —, acredito que ele possa ter sonhos maiores.”
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O episódio final da temporada
Fàbregas e sua equipe precisam se recompor rapidamente, já que viajam para enfrentar o Sassuolo nesta sexta-feira pela Série A, antes de outro confronto decisivo contra o Inter. As duas equipes se enfrentarão novamente na partida de volta da semifinal da Coppa Italia, no San Siro, em 21 de abril, após um empate sem gols na primeira partida. Com apenas seis rodadas restantes no campeonato, a capacidade do Como de manter essa mentalidade corajosa nesses confrontos consecutivos contra times de elite definirá sua campanha histórica.