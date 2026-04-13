Cesc Fàbregas, o cobiçado craque do Como, afirma que não se dá ao trabalho de olhar para a tabela da Série A desde 2025

Apesar do caráter doloroso da derrota, Fàbregas se recusou a se concentrar na tabela de classificação, insistindo que o desempenho de seu jovem elenco contra o melhor time da divisão foi mais significativo. O espanhol destacou a coragem de sua equipe ao realizar 20 chutes contra o líder como um sinal claro de sua rápida evolução tática.

Em entrevista à DAZN Italiaapós o apito final, o ex-meio-campista do Arsenal e do Chelsea declarou: “Não sei em que posição estamos na tabela, porque não verifiquei desde o início da temporada e não vou verificar agora. Minha equipe provou mais uma vez que é corajosa, determinada e, mesmo na derrota, mostrou personalidade. É verdade que cometemos erros, mas esta é uma equipe jovem e enfrentamos um adversário que pune cada erro.

Acho que falar de táticas hoje não me agrada, porque já nos expressamos em campo. Gosto de analisar estatísticas, e poucas equipes conseguem dar 20 chutes a gol contra a Inter. Se você tivesse me dito há dois anos que estaríamos desafiando a Inter dessa forma, eu teria pensado que tínhamos marcado um amistoso, mas estamos enfrentando-os em igualdade de condições.”