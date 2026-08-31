O Como conquistou um dos resultados mais significativos de sua história recente ao derrotar o Napoli no Estádio Diego Armando Maradona. Gols de Martin Baturina e Anastasios Douvikas garantiram os três pontos para os visitantes, mas Fabregas tratou de conter rapidamente a comemoração com uma exigência firme por novas contratações antes do prazo de 1º de setembro. O treinador espanhol sabe bem o desgaste que jogar a cada três dias pode causar ao elenco, especialmente com a pressão adicional da Coppa Italia e dos compromissos europeus. O clube está atualmente em negociações ativas com a Fiorentina por uma possível transferência de Moise Kean.

Fabregas foi direto sobre a necessidade de reforçar seu ataque. "Obviamente, estou esperando um atacante, Douvikas não pode jogar na Serie A, na Coppa Italia e na Champions League, e não podemos disputar três competições com apenas um atacante", disse Fabregas à DAZN. "Sofremos muito com (Alvaro) Morata no ano passado, por meses ele ficou lesionado. Vocês se lembram de que jogamos muitas vezes com um falso nove; jogar a cada três dias neste nível não é fácil."