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Cesc Fabregas faz ultimato por transferências à diretoria do Como após vitória impressionante contra o Napoli
Fàbregas pede reforços após vitória histórica
O Como conquistou um dos resultados mais significativos de sua história recente ao derrotar o Napoli no Estádio Diego Armando Maradona. Gols de Martin Baturina e Anastasios Douvikas garantiram os três pontos para os visitantes, mas Fabregas tratou de conter rapidamente a comemoração com uma exigência firme por novas contratações antes do prazo de 1º de setembro. O treinador espanhol sabe bem o desgaste que jogar a cada três dias pode causar ao elenco, especialmente com a pressão adicional da Coppa Italia e dos compromissos europeus. O clube está atualmente em negociações ativas com a Fiorentina por uma possível transferência de Moise Kean.
Fabregas foi direto sobre a necessidade de reforçar seu ataque. "Obviamente, estou esperando um atacante, Douvikas não pode jogar na Serie A, na Coppa Italia e na Champions League, e não podemos disputar três competições com apenas um atacante", disse Fabregas à DAZN. "Sofremos muito com (Alvaro) Morata no ano passado, por meses ele ficou lesionado. Vocês se lembram de que jogamos muitas vezes com um falso nove; jogar a cada três dias neste nível não é fácil."
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Elogios ao subestimado Luis Milla
Embora o foco siga nas chegadas, Fabregas reservou um tempo para destacar o impacto do meio-campista Luis Milla, de 31 anos. O espanhol, que chegou ao clube no verão, rapidamente se tornou uma peça vital no meio-campo, ao começar sua segunda partida consecutiva na vitória sobre o Napoli. Fabregas acredita que Milla tem sido injustamente subestimado pelo mundo do futebol em geral, especialmente em sua Espanha natal, onde os holofotes costumam permanecer voltados para estrelas mais jovens, como Pedri ou Rodri.
"Milla é muito subestimado na Espanha, mas é normal. Há tantos grandes jogadores que às vezes tendemos a esquecer os outros, que não são Pedri ou Rodri", disse Fabregas. "Eu o acompanho há muito tempo. Ele teve uma carreira em ascensão constante, e agora é a vez dele de jogar a Champions League. Vocês sabem que tentamos trazer jogadores jovens para cá, mas estou feliz por ele e por muitos outros."
Crescimento tático e uma vitória histórica
A vitória em Nápoles representou um marco pessoal para Fabregas, que havia tido dificuldades contra as táticas de Massimiliano Allegri durante a passagem do italiano pelo Milan na temporada passada. O espanhol admitiu que esses confrontos complicados serviram como uma experiência de aprendizado vital para seu desenvolvimento tático.
"Tem um valor enorme. Aprendi muito com o jogo mais recente contra o Milan. Hoje, conseguimos ler bem a partida. Fomos muito bem no primeiro tempo; no segundo, entendemos que estávamos jogando contra alguns campeões, mas resistimos. A qualidade dos jogadores que eles colocaram em campo me fez pensar que tinham mais substituições disponíveis. É como estar em uma sauna agora", observou Fabregas.
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Lidando com a pressão de um projeto em ascensão
A vitória no Maradona inevitavelmente elevou as expectativas entre os torcedores do Como. Fabregas, porém, foi rápido em conter esse tipo de conversa, insistindo que o processo precisa ser gradual. Fabregas voltou imediatamente a atenção para o próximo desafio, recusando-se a se deixar levar pelas manchetes.
"Temos um jogo muito importante contra o Genoa pela frente. Haverá muitas partidas em que eles serão melhores do que você, é preciso aceitar isso: eles têm 80% de chance de vencer a partida, nós temos 20%", alertou.
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