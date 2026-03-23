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ACF Fiorentina v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport

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Cesari sobre a mão de Pongracic na partida entre Fiorentina e Inter: “Para mim, é pênalti, mas não para a Comissão de Arbitragem”

Bergonzi concorda que o zagueiro da Fiorentina deve ser punido dentro da área.

Mais uma decisão arbitral questionável no campeonato italiano da Série A, desta vez no jogo adiado de domingo à noite, que terminou empatado em 1 a 1 entre a Inter e a Fiorentina, em campo adversário.


No primeiro tempo, com o placar em 1 a 0 para os nerazzurri, Dumfries cruzou da direita para a área, onde Pio Esposito e Ranieri não conseguiram chegar na bola, que acabou sendo tocada com o braço por Pongracic.

O árbitro Colombo não marca nada, Maresca e Massa no VAR não intervêm.


MARELLI: “TOQUE NÃO PUNÍVEL”



  • PENALIDADE PARA CESARI E BERGONZI

    O ex-árbitro Graziano Cesari analisa noprograma Pressing,do Canal 5: “Para mim, é pênalti porque o cruzamento vem de longe, o braço do zagueiro está aberto e a bola teria chegado a Thuram. No entanto, vocês verão que a AIA (Associação Italiana de Árbitros) dirá que se trata de uma decisão correta”.


    Outro ex-árbitro, Mauro Bergonzi, concorda no programa La Domenica Sportiva, no Rai 2: “Durante a partida, não foi exibido nenhum tipo de replay. Pongracic toca na bola com a mão direita, tende a abrir o braço para ir buscar a bola e, portanto, para mim, é passível de pênalti”.


    O comentarista Fabio Caressa comenta no Sky Calcio Club: “Nos explicaram que o que importa é para onde a bola vai. Aqui, se Pongracic não a pegasse com o braço, ela iria para Thuram. O que importa é se o braço está afastado ou não; eu repito o que nos dizem. Mas eu já não me pronuncio mais porque, em relação às faltas de mão, não entendo mais nada; é tudo e o contrário de tudo”.



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