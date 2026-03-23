Cesari sobre a mão de Pongracic na partida entre Fiorentina e Inter: “Para mim, é pênalti, mas não para a Comissão de Arbitragem”

Mais uma decisão arbitral questionável no campeonato italiano da Série A, desta vez no jogo adiado de domingo à noite, que terminou empatado em 1 a 1 entre a Inter e a Fiorentina, em campo adversário.
No primeiro tempo, com o placar em 1 a 0 para os nerazzurri, Dumfries cruzou da direita para a área, onde Pio Esposito e Ranieri não conseguiram chegar na bola, que acabou sendo tocada com o braço por Pongracic.
O árbitro Colombo não marca nada, Maresca e Massa no VAR não intervêm.
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