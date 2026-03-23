Cesari sobre a mão de Pongracic na partida entre Fiorentina e Inter: “Para mim, é pênalti, mas não para a Comissão de Arbitragem”

O ex-árbitro Graziano Cesari analisa noprograma Pressing,do Canal 5: “Para mim, é pênalti porque o cruzamento vem de longe, o braço do zagueiro está aberto e a bola teria chegado a Thuram. No entanto, vocês verão que a AIA (Associação Italiana de Árbitros) dirá que se trata de uma decisão correta”.





Outro ex-árbitro, Mauro Bergonzi, concorda no programa La Domenica Sportiva, no Rai 2: “Durante a partida, não foi exibido nenhum tipo de replay. Pongracic toca na bola com a mão direita, tende a abrir o braço para ir buscar a bola e, portanto, para mim, é passível de pênalti”.





O comentarista Fabio Caressa comenta no Sky Calcio Club: “Nos explicaram que o que importa é para onde a bola vai. Aqui, se Pongracic não a pegasse com o braço, ela iria para Thuram. O que importa é se o braço está afastado ou não; eu repito o que nos dizem. Mas eu já não me pronuncio mais porque, em relação às faltas de mão, não entendo mais nada; é tudo e o contrário de tudo”.







