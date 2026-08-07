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Brighton & Hove Albion v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

CEO do Brighton, Paul Barber, explica decisão de permitir que o "fantástico" Danny Welbeck se junte ao Chelsea

D. Welbeck
Chelsea
Premier League
Brighton

O diretor-executivo do Brighton, Paul Barber, defendeu a decisão do clube de permitir que o veterano atacante Danny Welbeck se transferisse para o Chelsea com um contrato de dois anos. O jogador de 35 anos encerrou uma bem-sucedida passagem de seis anos pela costa sul, onde se tornou o maior artilheiro da história do clube na Premier League, depois de o Brighton optar por não igualar a oferta contratual do Chelsea.

  • Barber defende a saída de Welbeck

    Welbeck concluiu oficialmente sua transferência para o Chelsea em um contrato de dois anos, encerrando uma passagem de seis temporadas de muito sucesso no Brighton. O atacante de 35 anos deixa o clube como o maior artilheiro da história do Brighton na Premier League, com 46 gols, tendo balançado as redes 51 vezes em 201 partidas no total. Ele se despediu com uma campanha impressionante na última temporada, quando seus 13 gols na elite igualaram o recorde do clube de mais gols marcados por um jogador do Brighton em uma única temporada de Premier League.

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  • Brighton & Hove Albion v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Brighton resiste a contrato mais longo

    Falando no fórum de torcedores de pré-temporada do clube na quinta-feira, o CEO do Brighton, Barber, enfatizou que a diretoria não podia e não iria igualar o contrato de dois anos oferecido pelo Chelsea.

    Barber explicou: "Entendemos toda a emoção em torno disso, todos nós estamos emocionados com isso porque Danny é fantástico e tem sido assim há seis anos. Também precisamos olhar para isso de forma pragmática, com uma visão de negócio, e também pensar nas opções de elenco de Fabian para a temporada que vem", continuou.

  • 'É o certo para os dois lados'

    Barber também minimizou as críticas à decisão de deixar o ex-internacional da Inglaterra sair após uma campanha de destaque, na qual suas 14 participações em gols na temporada passada chegaram a alimentar brevemente conversas sobre um retorno à seleção antes da Copa do Mundo.

    O dirigente do Brighton sustentou que depender de um atacante veterano representava riscos significativos de lesão para a estrutura tática de longo prazo do técnico Fabian Hurzeler. Barber acrescentou: "Se tivéssemos colocado Danny como titular nos primeiros quatro ou cinco jogos, e ele se lesionasse, haveria pessoas dizendo: 'Por que vocês estão dependendo de um jogador de 36 anos?' ou 'É ridículo, vocês deveriam ter pensado nisso!'

    "Nós pensamos nessas coisas, obviamente pensamos nelas com muito cuidado, e chegamos à decisão a que chegamos, e Danny chegou à decisão a que chegou. Achamos que isso é certo para os dois lados", afirmou Barber.

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  • FBL-ENG-FACUP-LIVERPOOL-BRIGHTONAFP

    Brighton se reconstrói antes da estreia

    O Brighton agora está focado em integrar novos reforços como Costinha, Pascal Struijk e Luka Vuskovic, enquanto busca se reconstruir após as saídas de Welbeck e Jan Paul van Hecke. Com uma campanha doméstica e europeia exigente pela frente, o Brighton enfrenta um teste imediato de suas credenciais. Seu primeiro grande exame sem seu atacante talismânico acontece quando abrir a temporada da Premier League contra o Aston Villa em 23 de agosto.

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