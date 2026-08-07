Barber também minimizou as críticas à decisão de deixar o ex-internacional da Inglaterra sair após uma campanha de destaque, na qual suas 14 participações em gols na temporada passada chegaram a alimentar brevemente conversas sobre um retorno à seleção antes da Copa do Mundo.

O dirigente do Brighton sustentou que depender de um atacante veterano representava riscos significativos de lesão para a estrutura tática de longo prazo do técnico Fabian Hurzeler. Barber acrescentou: "Se tivéssemos colocado Danny como titular nos primeiros quatro ou cinco jogos, e ele se lesionasse, haveria pessoas dizendo: 'Por que vocês estão dependendo de um jogador de 36 anos?' ou 'É ridículo, vocês deveriam ter pensado nisso!'

"Nós pensamos nessas coisas, obviamente pensamos nelas com muito cuidado, e chegamos à decisão a que chegamos, e Danny chegou à decisão a que chegou. Achamos que isso é certo para os dois lados", afirmou Barber.