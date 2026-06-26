"Cenas como essas são atípicas": Manuel Neuer está irreconhecível para uma lenda da DFB

Isso também não teria sido possível nos jogos da Seleção Alemã até agora na Copa do Mundo contra Curaçao (7 a 1), Costa do Marfim (2 a 1) e Equador (1 a 2): “Quase não houve chutes a gol. E os que houve foram difíceis de defender.” Neuer, que já sofreu quatro gols, mas defendeu apenas três chutes, parece “ainda um pouco inibido”.

Angerer vê uma prova disso no mal-entendido com Jonathan Tah contra o Equador: “Cenas como essa não são típicas do Neuer.” No segundo gol sofrido, “ele também hesitou demais; talvez devesse ter saído com os punhos”.