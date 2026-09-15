Foi uma noite diferente de qualquer outra na temporada do Al-Nassr, não apenas porque o placar terminou em um sonoro 4 a 0, mas porque quase tudo dentro do time saudita pareceu exposto diante dos olhos do Al-Ain.

As linhas distantes, os espaços abertos, a defesa cometendo erros e o ataque incapaz de gerar uma reação verdadeira, enquanto os donos da casa se movimentavam como se soubessem de antemão onde surgiria a próxima brecha.

E no estádio Hazza bin Zayed, o Al-Ain não precisou de muitas tentativas para transformar os erros do Al-Nassr em gols, e a magia marroquina esteve presente com força através de Hussein e Soufiane Rahimi, que protagonizaram uma noite em que o retorno de Cristiano Ronaldo à Liga dos Campeões da Ásia de Elite se transformou em uma queda estrondosa.

Mas o 4 a 0 do Al-Ain não foi apenas um resultado pesado que possa ser superado ao se olhar para o calendário de jogos ou para a pressão da temporada; em seus detalhes, carregou perguntas mais sérias sobre a forma do Al-Nassr, a identidade do time e sua capacidade de competir quando a qualidade do adversário aumenta. O problema já não está em uma única partida, e as desculpas já não são suficientes para esconder as catástrofes.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"