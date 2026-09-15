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Cristiano Ronaldo 2:3Getty Images Sport/AI
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Catástrofes e desculpas: a magia marroquina expõe Cristiano Ronaldo e o Al-Nassr em uma noite aterrorizante do Al-Ain

Especiais e Opinião
Al-Ain x Al-Nassr
Al-Ain
Al-Nassr
Liga dos Campeões da Ásia
C. Ronaldo
Emirados Árabes Unidos
Arábia Saudita
Portugal

O Mundial vive um período difícil!

Foi uma noite diferente de qualquer outra na temporada do Al-Nassr, não apenas porque o placar terminou em um sonoro 4 a 0, mas porque quase tudo dentro do time saudita pareceu exposto diante dos olhos do Al-Ain. 

As linhas distantes, os espaços abertos, a defesa cometendo erros e o ataque incapaz de gerar uma reação verdadeira, enquanto os donos da casa se movimentavam como se soubessem de antemão onde surgiria a próxima brecha.

E no estádio Hazza bin Zayed, o Al-Ain não precisou de muitas tentativas para transformar os erros do Al-Nassr em gols, e a magia marroquina esteve presente com força através de Hussein e Soufiane Rahimi, que protagonizaram uma noite em que o retorno de Cristiano Ronaldo à Liga dos Campeões da Ásia de Elite se transformou em uma queda estrondosa.

Mas o 4 a 0 do Al-Ain não foi apenas um resultado pesado que possa ser superado ao se olhar para o calendário de jogos ou para a pressão da temporada; em seus detalhes, carregou perguntas mais sérias sobre a forma do Al-Nassr, a identidade do time e sua capacidade de competir quando a qualidade do adversário aumenta. O problema já não está em uma única partida, e as desculpas já não são suficientes para esconder as catástrofes.

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    As catástrofes: o Al-Nassr abriu suas portas para o Al-Ain

    Talvez o erro tenha começado antes do apito inicial, quando Ange Postecoglou optou por entrar com uma escalação baseada no esquema 3-4-3, formação que expôs de forma clara a fragilidade do Al-Nassr, especialmente no setor das laterais. 

    A equipe careceu de profundidade defensiva em ambos os flancos e deixou espaços que o Al-Ain sabia muito bem como aproveitar, transformando as laterais do campo em portões abertos para os ataques dos donos da casa.

    O problema não parou no desenho tático, pois surgiu um grande distanciamento entre as linhas do Al-Nassr, e mesmo quando a equipe tentou pressionar não havia uma pressão real que incomodasse o Al-Ain. 

    O Al-Nassr foi tímido no processo de marcação e deixou os jogadores do Al-Ain saírem com a bola e a trocarem passes com tranquilidade, como se a equipe emiradense estivesse disputando a partida sem qualquer incômodo por parte de seu adversário.

    Então vieram as falhas individuais para completar o que os erros táticos haviam iniciado. O primeiro gol foi um exemplo claro, depois que Saad Al-Nasser cometeu um erro fatal com um passe equivocado que Hussein Rahimi aproveitou e mandou a bola para as redes do Al-Nassr, enquanto o segundo gol veio de uma forma quase idêntica ao mesmo problema, quando um passe pelo lado direito chegou à profundidade da defesa do Al-Nassr, e Hussein Rahimi novamente o aproveitou e depositou a bola no fundo do gol.

    E a profundidade não estava em melhor situação do que as laterais, pois estava aberta de forma preocupante, o que ficou evidente no terceiro gol, quando Soufiane Rahimi recebeu um passe perfeito dentro do espaço deixado pela defesa do Al-Nassr, para colocar a bola nas redes e agravar o colapso da equipe.

     Já o quarto gol veio para resumir toda a cena, depois que o Al-Nassr avançou com todas as suas linhas em busca da reação, e o Al-Ain saiu em um contra-ataque rápido aproveitado por Soufiane Rahimi, antes de presentear seu companheiro grego com um passe decisivo, com o qual ele marcou o quarto gol.

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    As desculpas: Postecoglou repete o mesmo disco

    Desde o confronto contra o Al-Ittihad, que o Al-Nassr perdeu por dois gols a um, Postecoglou começou a falar repetidamente sobre a sobrecarga de jogos, a falta de contratações e as circunstâncias que não ajudam a equipe a apresentar o desempenho esperado. O mesmo discurso se repetiu após o empate diante do Al-Khaleej, antes de o treinador voltar mais uma vez, após o desastre contra o Al-Ain, a falar sobre a dificuldade do calendário de jogos.

    E, sem dúvida, não se pode ignorar o impacto da sobrecarga de jogos sobre qualquer equipe, assim como o Al-Nassr não iniciou a temporada com o número de contratações de peso de que precisava em algumas posições. O problema, porém, é que essas justificativas começaram a perder a capacidade de explicar o que acontece dentro de campo. Quando os mesmos erros se repetem, a identidade regride e os traços do estilo desaparecem de uma partida para outra, torna-se difícil colocar toda a culpa no calendário ou na falta de peças.

    Leia também: "Lamentável": a torcida do Al-Nassr choca Ronaldo e pede a cabeça de Postecoglou

    O Al-Nassr diante do Al-Ain não foi apenas uma equipe esgotada, mas uma equipe que sofria no nível do sistema. A defesa deixou espaços enormes, a marcação sob pressão não foi organizada, as linhas ficaram distantes umas das outras e o ataque não conseguiu ameaçar o gol de Khalid Issa de forma suficiente. 

    Portanto, falar apenas em cansaço não explica um placar de quatro gols que veio como resultado de uma longa sequência de erros táticos e individuais.

    E o mais grave é que a insistência em falar de desculpas pode deixar de ser uma tentativa de explicar os resultados para se tornar um problema em si mesmo, pois o Al-Nassr não precisa apenas de recuperar seus jogadores ou de fechar novas contratações, mas de recuperar sua identidade dentro de campo. O treinador é cobrado a encontrar soluções com o que tem agora, sobretudo porque a competição não vai esperar até que a equipe esteja em suas melhores condições.

  • A fragilidade do Al-Nassr e de Ronaldo: e se viesse o adversário maior?

    A goleada por 4 a 0 do Al Ain também revelou outro problema, talvez ainda mais delicado, que é a situação do próprio Cristiano Ronaldo. O astro português ainda possui a qualidade e a capacidade de marcar e de fazer a diferença, mas tratá-lo como se fosse capaz de oferecer a mesma versão em termos de pressão e movimentação ao longo dos 90 minutos passou a ser algo que precisa de revisão.

    Ronaldo já não consegue executar a marcação sob pressão da mesma forma que fazia em seus anos anteriores, e isso tornou a saída de bola do Al Ain mais fácil em diversas situações. 

    E mesmo em algumas disputas de velocidade, ficou evidente que o astro português já não consegue controlar seu ritmo da maneira a que as torcidas estavam acostumadas, algo natural com o avanço da idade, mas que se torna um problema quando o sistema ao seu redor não dispõe das soluções que compensem isso.

    O Al-Nassr, portanto, não sofre apenas com erros defensivos, mas com uma fragilidade maior em todo o sistema, porque, quando perde a bola, a equipe não pressiona de forma suficiente; quando defende, deixa espaços; e quando ataca, não tem a continuidade necessária. Em contrapartida, Ronaldo se encontra distante da versão que, sozinha, era capaz de tirar o time de qualquer apuro.

    Por isso, a noite diante do Al Ain pode ser mais do que apenas uma derrota por 4 a 0, podendo ser um verdadeiro sinal de alerta para o Al-Nassr antes de entrar em confrontos contra clubes maiores e mais capazes de explorar os espaços.

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     O Al Ain revelou os defeitos um após o outro, e Hussein e Soufiane Rahimi puniram praticamente cada erro. E, se Postecoglou não encontrar soluções reais em vez de desculpas, essa goleada por 4 a 0 pode ser apenas o começo de problemas maiores.

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