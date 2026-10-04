Cássio relembra problema com álcool no Corinthians e destaca apoio de Tite na recuperação

Referência no futebol brasileiro há mais de uma década, Cássio precisou superar um período difícil durante sua passagem pelo Corinthians para retomar o protagonismo na carreira. O goleiro revelou que teve problemas com o consumo de álcool e destacou o papel de Tite na mudança de comportamento, em entrevista ao Charla Podcast.

Cássio ganhou destaque nacional em 2012, quando foi um dos principais nomes do Corinthians nas conquistas da Libertadores e do Mundial de Clubes. Três anos depois, também foi campeão brasileiro. Em 2016, porém, perdeu a posição de titular e passou por um momento pessoal complicado, agravado pela morte da avó.

Na época, Tite decidiu conversar com o goleiro e avisou que faria mudanças na equipe. Cássio contou que, inicialmente, não entendeu a decisão do treinador, mas posteriormente reconheceu a importância daquele episódio para sua carreira.

"Quando eu perdi a posição, em 2016, o Tite falou: 'Tenho que fazer alguma coisa para te ajudar'. Eu fiquei uma semana falando: 'Ele está de sacanagem'. (...) Depois, na antevéspera do jogo seguinte, o Tite chamou nós dois na sala e disse que colocaria o Walter", relatou.

Com o passar do tempo, Cássio entendeu que a decisão de Tite também serviu como um alerta. O goleiro reconheceu que já vinha levando uma rotina de festas antes mesmo da morte da avó.

"Passando os dias, eu entendi que estava errado. Eu agradeço a ele até hoje, porque me fez amadurecer muito com o decorrer do tempo. Antes (da morte da avó), eu já estava em uma pegada de festas, com o pé no acelerador."