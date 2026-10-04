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Luis Felipe Gonçalves

Cássio relembra problema com álcool no Corinthians e destaca apoio de Tite na recuperação

Cassio
Corinthians
Tite
Cruzeiro

Atual goleiro do Cruzeiro contou bastidores de um dos momentos mais delicados da carreira durante passagem pelo Timão

Referência no futebol brasileiro há mais de uma década, Cássio precisou superar um período difícil durante sua passagem pelo Corinthians para retomar o protagonismo na carreira. O goleiro revelou que teve problemas com o consumo de álcool e destacou o papel de Tite na mudança de comportamento, em entrevista ao Charla Podcast.

Cássio ganhou destaque nacional em 2012, quando foi um dos principais nomes do Corinthians nas conquistas da Libertadores e do Mundial de Clubes. Três anos depois, também foi campeão brasileiro. Em 2016, porém, perdeu a posição de titular e passou por um momento pessoal complicado, agravado pela morte da avó.

Na época, Tite decidiu conversar com o goleiro e avisou que faria mudanças na equipe. Cássio contou que, inicialmente, não entendeu a decisão do treinador, mas posteriormente reconheceu a importância daquele episódio para sua carreira.

"Quando eu perdi a posição, em 2016, o Tite falou: 'Tenho que fazer alguma coisa para te ajudar'. Eu fiquei uma semana falando: 'Ele está de sacanagem'. (...) Depois, na antevéspera do jogo seguinte, o Tite chamou nós dois na sala e disse que colocaria o Walter", relatou.

Com o passar do tempo, Cássio entendeu que a decisão de Tite também serviu como um alerta. O goleiro reconheceu que já vinha levando uma rotina de festas antes mesmo da morte da avó.

"Passando os dias, eu entendi que estava errado. Eu agradeço a ele até hoje, porque me fez amadurecer muito com o decorrer do tempo. Antes (da morte da avó), eu já estava em uma pegada de festas, com o pé no acelerador."

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    Problemas com o álcool

    Cássio afirmou que tinha dificuldades para controlar o consumo de bebidas alcoólicas e que decidiu abandonar completamente o hábito em 2017. Segundo o goleiro, a mudança também esteve ligada à conversão religiosa e ao apoio da esposa.

    "Eu tinha uma vida de solteiro, mas não bebo nada (alcoólico) desde 2017. Eu tinha problema com bebida. Cada um sabe da sua vida, mas eu não sabia o meu limite. Eu me converti, e minha esposa tem grande papel nisso", contou.

    A mudança de hábitos também teve impacto físico. Na pré-temporada de 2017, Cássio voltou ao Corinthians seis quilos mais magro em relação ao ano anterior, depois de iniciar uma dieta e cortar o álcool.

    "Eu nunca tinha feito dieta na minha carreira. Comecei a dieta, cortei a bebida e, quando volto para o Corinthians, todo mundo se surpreende, porque eu volto mais magro, mais focado. O Walter voltou como titular, com o Fábio Carille, mas machucou, infelizmente, e eu voltei a jogar e segui normalmente minha carreira", afirmou.

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    Mudança de vida

    A recuperação também exigiu mudanças na rotina fora dos gramados. Cássio contou que precisou evitar determinados ambientes nos primeiros meses sem álcool, período que classificou como difícil.

    "Gosto de conversar com os meninos e tento falar muito sobre o que aconteceu na minha vida. Confesso que os dois ou três primeiros meses (sem álcool) foram muito difíceis para mim. Eu estava tentando parar de beber, então eu não iria para boteco ou ambientes propícios. Eu não tinha controle, eu tinha que parar completamente. Se eu tivesse continuado, vocês não teriam me conhecido", disse.

    O goleiro também falou sobre as relações construídas durante o período de maior sucesso da carreira e afirmou que a mudança de hábitos fez com que percebesse quem realmente estava próximo dele.

    "A gente não tem base, sua casa está sempre cheia de gente que fala que é teu amigo. Não só na bebida, mas na parte financeira, é um funil sem volta. Você acha que as pessoas estariam ali para ajudar, mas quando muda os hábitos você vê que muita gente some."

    Cássio deixou o Corinthians em maio de 2024, após mais de uma década no clube, e acertou com o Cruzeiro como a primeira contratação da gestão de Pedro Lourenço. Em 2025, o goleiro foi um dos principais nomes da campanha que terminou com o Cruzeiro na terceira colocação do Brasileirão.

    Em 2026, porém, Cássio sofreu uma lesão no joelho e voltou a ficar à disposição do técnico Artur Jorge em agosto, mas ainda não entrou em campo. Otávio, convocado por Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira, assumiu a titularidade da equipe.

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