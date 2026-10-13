"Dos três irmãos, Salvatore, o da Sampdoria, é muito mais forte. Só que é preguiçoso e não quer correr, mas tem uma grande inteligência de jogo. Os outros dois não me dizem nada. Uma vez, Insigne me fez uma chamada de vídeo do vestiário, e eu falei com Salvatore Esposito, que estava ali perto: 'Acorda, você é melhor que seus outros dois irmãos, precisa perder 3 ou 4 quilos'". E conclui: "Para mim, é assim: os outros dois não me dizem nada. Dos três, o pior é o da Inter".





"Ouvi dizer que o compararam a Vieri, mas Vieri está anos-luz à frente dele. Vieri foi o maior centroavante da história da Itália, era um jogador que decidia partidas, um tanque de guerra. Pio, por outro lado, se parece mais com Toni: é desajeitado, cai, não sabe nem para que lado está virado, tem dificuldade para correr e chutar. É apenas um camisa 9 de área, sabe se movimentar bem ali".





"Se você joga na Inter e colocam a bola ali para você o tempo todo, tudo bem. Mas, se precisa sair da área, dar passes em profundidade, se movimentar, partir para o um contra um... ele tenta cavar uma falta ou pede aos jogadores pelos lados que o acionem para atacar o gol. Mas eu não gosto dele, é um Toni. Para mim, parece que ele tem medo do um contra um, tem dificuldade para correr".