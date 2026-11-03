Sobre a Juventus: "Tirando Alajbegovic, que vai evoluir e se tornar forte, e poucos outros, a Juve é um time fraco", diz Cassano, segundo o TuttoJuve.com. "Já o Napoli tem jogadores muito bons e poderia competir com a Inter. Juve e Napoli fizeram uma partida péssima, e o segundo tempo foi uma vergonha. Spalletti pelo menos gritava na etapa final. No passado, não falei bem dele, mas, se derem a ele 4 ou 5 jogadores decentes, faz os times jogarem maravilhosamente bem. A Juve mereceu a vitória".