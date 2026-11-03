Antonio Cassano, ex-atacante da seleção italiana, durante o podcast Viva el Futbol, fala da Juventus e do Napoli, que se enfrentaram na partida do último domingo, vencida pela Juventus por 2 a 0.
Cassano: "Com exceção de Alajbegovic e poucos outros, a Juventus é um time fraco. Napoli, como é possível jogar assim?"
A JUVENTUS
Sobre a Juventus: "Tirando Alajbegovic, que vai evoluir e se tornar forte, e poucos outros, a Juve é um time fraco", diz Cassano, segundo o TuttoJuve.com. "Já o Napoli tem jogadores muito bons e poderia competir com a Inter. Juve e Napoli fizeram uma partida péssima, e o segundo tempo foi uma vergonha. Spalletti pelo menos gritava na etapa final. No passado, não falei bem dele, mas, se derem a ele 4 ou 5 jogadores decentes, faz os times jogarem maravilhosamente bem. A Juve mereceu a vitória".
O NAPOLI
Sobre o Napoli: "O Napoli, gente... depois de 10 rodadas, está 14 pontos atrás do líder e nove pontos atrás do quarto colocado. Já está fora da disputa pelo título italiano. Alguém quer dizer alguma coisa? Não se ouve mais falar de De Laurentiis, e não dá para entender o que Manna está fazendo. Como é que um time desses consegue jogar assim?".
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