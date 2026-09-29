Caso Mandragora: Udinese absolvida em definitivo

A seguir, o comunicado da Udinese: "A Udinese Calcio toma conhecimento com satisfação da sentença proferida hoje pelo Tribunal de Udine, que determinou a absolvição com fórmula plena do presidente Franco Soldati, do vice-presidente Stefano Campoccia e do clube.





A decisão confirma a falta de fundamento das acusações feitas contra a Udinese Calcio e seus principais representantes, reconhecendo ao mesmo tempo a plena correção, transparência e regularidade de sua atuação.





Trata-se de uma decisão de particular relevância, que reafirma os valores de integridade e responsabilidade que sempre distinguiram a atuação do clube e de seus dirigentes.





O desfecho do processo representa ainda um reconhecimento adicional para a Udinese Calcio, realidade há anos considerada um modelo de referência no cenário do futebol profissional, pela seriedade de sua gestão e pela atenção ao respeito às regras e aos princípios de boa governança".







