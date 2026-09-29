O processo judicial sobre o caso das mais-valias ligado às operações envolvendo o jogador Rolando Mandragora termina com três absolvições. O juiz da audiência preliminar do Tribunal de Udine absolveu o presidente da Udinese, Franco Soldati, e o vice-presidente, Stefano Campoccia, porque "o fato não está previsto em lei como crime". A Udinese Calcio também foi absolvida "porque o fato não existe". O Ministério Público havia pedido dois anos de prisão para Soldati e Campoccia e uma sanção de 500 mil euros para o clube. As acusações diziam respeito, em vários aspectos, a falsidade em comunicação societária, declaração fraudulenta e evasão do Ires. No centro do processo estavam as operações relativas a Mandragora, contratado pela Juventus em 2018 e de volta a Turim dois anos depois.
Caso Mandragora: Udinese absolvida em definitivo
A seguir, o comunicado da Udinese: "A Udinese Calcio toma conhecimento com satisfação da sentença proferida hoje pelo Tribunal de Udine, que determinou a absolvição com fórmula plena do presidente Franco Soldati, do vice-presidente Stefano Campoccia e do clube.
A decisão confirma a falta de fundamento das acusações feitas contra a Udinese Calcio e seus principais representantes, reconhecendo ao mesmo tempo a plena correção, transparência e regularidade de sua atuação.
Trata-se de uma decisão de particular relevância, que reafirma os valores de integridade e responsabilidade que sempre distinguiram a atuação do clube e de seus dirigentes.
O desfecho do processo representa ainda um reconhecimento adicional para a Udinese Calcio, realidade há anos considerada um modelo de referência no cenário do futebol profissional, pela seriedade de sua gestão e pela atenção ao respeito às regras e aos princípios de boa governança".
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