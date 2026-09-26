Caso Manchester City, o hacker Rui Pinto cita Guardiola: "Apertem os cintos de segurança"

No centro da história está também Rui Pinto, o hacker português que em 2015 fundou o Football Leaks para divulgar documentos reservados sobre o futebol internacional. Suas informações, analisadas também por jornalistas da Der Spiegel, contribuíram para trazer à tona supostas irregularidades financeiras do City, além de outros casos controversos envolvendo o mundo do futebol.





Preso na Hungria em 2019, Pinto foi condenado por tentativa de extorsão e crimes cibernéticos a quatro anos com pena suspensa. Em seguida, colaborou com diversas investigações europeias e foi colocado sob proteção. Sobre o veredito relativo ao City, declarou, como relata Corriere.it: "Uma decisão histórica para o futebol inglês, e uma que coroa o trabalho que realizei por meio do Football Leaks. Hoje, todos sabemos que, por meio de manipulações estruturais e manobras financeiras, o Manchester City não simplesmente contornou as regras, transformou-as em uma mera formalidade, desafiando qualquer tentativa de preservar a integridade da competição. Essa fraude meticulosamente orquestrada finalmente será sujeita a punição, e o impacto não será apenas turbulento, mas devastador... Não posso deixar de me lembrar das palavras de Pep Guardiola em sua primeira coletiva de imprensa como treinador do City: “Apertem os cintos de segurança”".







