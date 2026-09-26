Caso Manchester City, o hacker Rui Pinto cita Guardiola: "Apertem os cintos de segurança"

Três juízes independentes teriam considerado o Manchester City culpado por 114 violações das regras financeiras da Premier League, abrindo a possibilidade de pedidos de indenização por parte de clubes e jogadores. O processo, realizado a portas fechadas, pode ter consequências significativas sobre os equilíbrios econômicos e institucionais do futebol inglês. O City tem 14 dias para apresentar recurso.
Como informa o Corriere.it, a ministra britânica da Cultura e do Esporte, Lisa Nandy, destacou a necessidade de encerrar rapidamente o caso: "É preciso chegar a uma conclusão rápida para restabelecer a confiança no futebol. A Premier League tem o direito de se autogovernar, mas as regras devem ser aplicadas e respeitadas por todos".