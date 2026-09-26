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guardiola(C)Getty Images
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Caso Manchester City, o hacker Rui Pinto cita Guardiola: "Apertem os cintos de segurança"

Manchester City
Premier League

A ministra da Cultura e do Esporte, Lisa Nandy: "É preciso chegar rapidamente a uma conclusão para restaurar a confiança no futebol"

Três juízes independentes teriam considerado o Manchester City culpado por 114 violações das regras financeiras da Premier League, abrindo a possibilidade de pedidos de indenização por parte de clubes e jogadores. O processo, realizado a portas fechadas, pode ter consequências significativas sobre os equilíbrios econômicos e institucionais do futebol inglês. O City tem 14 dias para apresentar recurso.


Como informa o Corriere.it, a ministra britânica da Cultura e do Esporte, Lisa Nandy, destacou a necessidade de encerrar rapidamente o caso: "É preciso chegar a uma conclusão rápida para restabelecer a confiança no futebol. A Premier League tem o direito de se autogovernar, mas as regras devem ser aplicadas e respeitadas por todos".

  • No centro da história está também Rui Pinto, o hacker português que em 2015 fundou o Football Leaks para divulgar documentos reservados sobre o futebol internacional. Suas informações, analisadas também por jornalistas da Der Spiegel, contribuíram para trazer à tona supostas irregularidades financeiras do City, além de outros casos controversos envolvendo o mundo do futebol.


    Preso na Hungria em 2019, Pinto foi condenado por tentativa de extorsão e crimes cibernéticos a quatro anos com pena suspensa. Em seguida, colaborou com diversas investigações europeias e foi colocado sob proteção. Sobre o veredito relativo ao City, declarou, como relata Corriere.it: "Uma decisão histórica para o futebol inglês, e uma que coroa o trabalho que realizei por meio do Football Leaks. Hoje, todos sabemos que, por meio de manipulações estruturais e manobras financeiras, o Manchester City não simplesmente contornou as regras, transformou-as em uma mera formalidade, desafiando qualquer tentativa de preservar a integridade da competição. Essa fraude meticulosamente orquestrada finalmente será sujeita a punição, e o impacto não será apenas turbulento, mas devastador... Não posso deixar de me lembrar das palavras de Pep Guardiola em sua primeira coletiva de imprensa como treinador do City: “Apertem os cintos de segurança”".



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