Roy Keane, ex-ídolo do Manchester United, falou aos microfones da ITV ao fim da partida entre Inglaterra e República Tcheca e deu sua opinião sobre o caso Manchester City: "Eles venceram em campo porque trapacearam. Esses troféus devem ser jogados no lixo".





"Eles sabiam que isso machucaria muitas pessoas, mas fizeram mesmo assim. Se eu fosse jogador, jogaria essas medalhas no lixo sem hesitar. Claro que faria isso; é trapaça... Eles venceram em campo porque trapacearam", reforçou o ex-meio-campista.