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Nottingham Forest v Manchester City - Emirates FA Cup Semi FinalGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Caso Manchester City, Keane: "Os troféus devem ser jogados no lixo"

R. Keane
Manchester United
Manchester City

O ex-ídolo do Manchester United fala dos rivais da cidade

Roy Keane, ex-ídolo do Manchester United, falou aos microfones da ITV ao fim da partida entre Inglaterra e República Tcheca e deu sua opinião sobre o caso Manchester City: "Eles venceram em campo porque trapacearam. Esses troféus devem ser jogados no lixo".


"Eles sabiam que isso machucaria muitas pessoas, mas fizeram mesmo assim. Se eu fosse jogador, jogaria essas medalhas no lixo sem hesitar. Claro que faria isso; é trapaça... Eles venceram em campo porque trapacearam", reforçou o ex-meio-campista.

  • Por fim, Keane conclui: "Acho que a situação será muito difícil para os jogadores, para o técnico Enzo Maresca e para o clube, e pelo que eles representam, quando há donos que não têm escrúpulos para trapacear. É complicado manter um nível de excelência".

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