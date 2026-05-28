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Manchester United v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Casemiro deve assinar com equipe de Lionel Messi nos Estados Unidos antes da Copa do Mundo

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Volante deixa o Manchester United, rejeita propostas da Europa e deve atuar ao lado de Messi e Luis Suárez na MLS

Casemiro está perto de disputar a terceira Copa do Mundo da carreira com um novo clube definido. O volante da seleção brasileira encaminhou um acordo de três temporadas com o Inter Miami, dos Estados Unidos, equipe que conta com Lionel Messi e Luis Suárez como principais estrelas.

As negociações entre as partes acontecem há mais de dois meses e avançaram nas últimas semanas. A expectativa é que o acordo seja assinado nos próximos dias, após ajustes burocráticos finais. O volante quer chegar ao Mundial com o futuro resolvido.

Aos 34 anos, Casemiro recebeu sondagens de outras ligas, incluindo propostas da Arábia Saudita e do futebol italiano. Inter de Milão e Juventus monitoraram a situação do brasileiro, mas o jogador decidiu, ao lado da família, que a mudança para os Estados Unidos seria o melhor caminho para a reta final da carreira.

No Inter Miami, Casemiro entende que encontrará uma estrutura competitiva, além de um calendário menos desgastante do que o europeu, algo visto como importante às vésperas da Copa do Mundo de 2026.

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  • FC Cincinnati v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Interesse da MLS

    Além do Inter Miami, Casemiro também despertou interesse do LA Galaxy. Ainda assim, o clube da Flórida se tornou prioridade absoluta para o volante.

    A ideia do Miami é concluir a contratação do brasileiro como agente livre durante a janela secundária da MLS, aberta entre 13 de julho e 2 de setembro.

    Apesar do avanço nas conversas, o clube americano ainda precisa resolver pendências burocráticas para oficializar o negócio. Atualmente, o Inter Miami não possui vaga disponível para “Jogador Designado”, categoria destinada a atletas que ultrapassam o teto salarial da liga. Hoje, os espaços são ocupados por Lionel Messi, Rodrigo De Paul e Germán Berterame.

    Outro obstáculo envolve os chamados “direitos de descoberta” da MLS. O LA Galaxy teria registrado Casemiro previamente em sua lista prioritária de negociações, o que obriga o Inter Miami a negociar uma compensação antes de concluir a contratação.

    Enquanto define o futuro no futebol de clubes, Casemiro segue focado na preparação da seleção brasileira para a disputa da Copa do Mundo de 2026. O volante já havia descartado a possibilidade de retornar ao futebol brasileiro desde que definiu sua saída do Manchester United.

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  • Inter Miami CF v Austin FCGetty Images Sport

    Beckham facilitando o negócio

    Segundo o jornal espanhol AS, a relação de David Beckham com o Manchester United foi determinante para o avanço das negociações.

    “A estreita relação de David Beckham com o Manchester United e todos os envolvidos com o clube da Premier League foi fundamental para garantir que as conversas entre o Inter Miami e os Red Devils progredissem sem problemas, a ponto de a transferência estar agora prestes a ser concluída”, destacou o periódico.

    Beckham é coproprietário e presidente do Inter Miami desde a criação da franquia, oficializada após o ex-jogador adquirir os direitos para fundar uma equipe da MLS ainda em 2007, quando defendia o LA Galaxy.

    Ídolo histórico do Manchester United, o inglês conquistou a Liga dos Campeões pelo clube em 1999. Já Casemiro atuou pelos Red Devils entre 2022 e o fim da atual temporada europeia.

  • FBL-WC-2026-BRA-PRESSERAFP

    Saída do United e foco na Copa

    Casemiro encerra sua passagem pelo Manchester United após quatro temporadas e dois títulos conquistados: a Copa da Liga Inglesa e a Copa da Inglaterra.

    Individualmente, o volante viveu a temporada mais artilheira da carreira, com nove gols marcados.

    O brasileiro não entrou em campo na última rodada da Premier League e já iniciou a preparação para a Copa do Mundo. Casemiro foi o primeiro jogador a se apresentar na Granja Comary para os trabalhos comandados por Carlo Ancelotti.

    Antes da estreia no Mundial, o Brasil ainda disputará amistosos contra Panamá, no dia 31 de maio, e Egito, em 6 de junho. A estreia da seleção brasileira na Copa acontece em 13 de junho, diante do Marrocos.

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