Casemiro deve assinar com equipe de Lionel Messi nos Estados Unidos antes da Copa do Mundo

Casemiro está perto de disputar a terceira Copa do Mundo da carreira com um novo clube definido. O volante da seleção brasileira encaminhou um acordo de três temporadas com o Inter Miami, dos Estados Unidos, equipe que conta com Lionel Messi e Luis Suárez como principais estrelas.

As negociações entre as partes acontecem há mais de dois meses e avançaram nas últimas semanas. A expectativa é que o acordo seja assinado nos próximos dias, após ajustes burocráticos finais. O volante quer chegar ao Mundial com o futuro resolvido.

Aos 34 anos, Casemiro recebeu sondagens de outras ligas, incluindo propostas da Arábia Saudita e do futebol italiano. Inter de Milão e Juventus monitoraram a situação do brasileiro, mas o jogador decidiu, ao lado da família, que a mudança para os Estados Unidos seria o melhor caminho para a reta final da carreira.

No Inter Miami, Casemiro entende que encontrará uma estrutura competitiva, além de um calendário menos desgastante do que o europeu, algo visto como importante às vésperas da Copa do Mundo de 2026.