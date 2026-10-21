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Leeds United v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Carrick discorda de Ten Hag: não preciso que me digam quando as coisas vão bem

Como x Manchester United
Como
Manchester United
Liga dos Campeões
M. Carrick
E. ten Hag
Itália
England
Países Baixos

Acusações de cultura tóxica incendeiam o clima no United antes do duelo com o Como

Michael Carrick, treinador do Manchester United, recusou-se a levantar dúvidas sobre sua relação com a diretoria do clube, afirmando contar com o apoio dos dirigentes, isso antes do confronto contra o Como pela Liga dos Campeões da Europa, marcado para a noite desta quarta-feira, em meio a pressões crescentes devido à queda nos resultados e às muitas ausências.

O técnico inglês vive um período difícil após o Manchester United registrar seu pior início de temporada no Campeonato em 40 anos, conquistando apenas duas vitórias em 10 partidas em todas as competições.

O Manchester United entra no confronto de quarta-feira diante da equipe de Cesc Fàbregas sem conseguir qualquer vitória nos últimos 6 jogos, num momento em que as declarações do ex-treinador Erik ten Hag dominaram o cenário antes da partida.

Ten Hag, em entrevista ao site "The Athletic" dois anos após sua demissão, acusou o clube de descumprir suas promessas, além de criticar a continuidade do que descreveu como "cultura tóxica" dentro do Manchester United, considerando que a diretoria concede poder excessivo aos jogadores.

Disse o treinador holandês: "Eles continuam (perpetuando) a cultura tóxica. Eles a alimentam e dão poder aos jogadores. Marcus Rashford é um jogador incrível quando sua mentalidade está em ordem. Sempre demonstrei minha confiança nele e o escalei nas partidas, mas quando você estabelece esses critérios, às vezes precisa fazer correções".


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  • Carrick discorda de Ten Hag: não preciso de garantias

    O site Manchester Evening News afirmou: "Carrick se encontra em uma situação semelhante à de Ten Hag perto do fim de seu mandato, lutando por seu futuro enquanto os holofotes recaem com força sobre a alta direção, em especial o diretor esportivo Jason Wilcox, que foi alvo de críticas dentro do vestiário na semana passada", declaração feita por Lisandro Martínez após o último jogo contra o Atlético de Madrid.

    E prosseguiu: "Ten Hag havia acusado a direção de futebol do United de falhar em apoiá-lo no mercado de transferências e de não lhe demonstrar apoio suficiente".

    Mas Carrick discorda dessa opinião e insiste que isso não foi motivo de preocupação para ele. Disse que sempre sente que conta com o apoio da direção.

    Carrick afirmou: "Sim, sim. Por que não?", foi assim que respondeu quando questionado se sentia que tinha apoio.

    E prosseguiu: "Não preciso de nenhuma garantia. Conheço meu papel e minhas responsabilidades, e não preciso que ninguém me diga quando as coisas estão indo bem ou quando precisam melhorar. Eu mesmo sei disso".

    E acrescentou: "Tenho consciência da realidade, e não tenho problema com ela. Precisamos vencer os jogos para que as coisas sigam como devem, e isso é algo que podemos mudar por conta própria".

    Sobre o desempenho da equipe desde seu retorno, disse: "Os jogadores e a comissão técnica deram tudo o que tinham. Conseguimos bons resultados em alguns jogos, em outros queremos melhorar nosso desempenho, e cometemos alguns erros".

    E prosseguiu: "Mas nosso desempenho no fim de semana, assim como em longos períodos diante do Atlético de Madrid, mostrou grande coesão, vontade e determinação para melhorar uns pelos outros".

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  • 8 desfalques ameaçam o United diante do Como

    Carrick enfrenta dificuldades diante do Como, em meio à ausência de oito jogadores por lesão ou doença, além da suspensão de Leny Yoro após sua expulsão na derrota para o Atlético de Madrid (2 a 0) na semana passada.

    E Carrick disse sobre Lisandro Martínez: "Sua condição não é tão ruim, mas ele não está conosco. Vamos ver se estará apto para enfrentar o Bournemouth no fim de semana".

    E acrescentou: "Kobbie Mainoo pode precisar de mais cerca de 10 dias, mas não há data definida, enquanto Luke Shaw ficará de fora por um período um pouco mais longo".

    E prosseguiu: "Ayden Heaven está doente, e Marcus Rashford ainda sofre com um pequeno problema na coxa que estamos trabalhando para resolver, e esperamos que isso aconteça em breve".

    Também ficam de fora Benjamin Sesko, Patrick Dorgu e Manuel Ugarte por lesão.

    A delegação do United chegou à Itália na noite de terça-feira em meio a fortes chuvas. E sobre a possibilidade de a partida ser afetada pelo clima ou pelo gramado do estádio, Carrick disse: "Não há preocupações imediatas para mim. Estamos de certa forma acostumados com a chuva, e vamos lidar com a situação da melhor maneira possível".

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