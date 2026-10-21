Carrick discorda de Ten Hag: não preciso que me digam quando as coisas vão bem

Michael Carrick, treinador do Manchester United, recusou-se a levantar dúvidas sobre sua relação com a diretoria do clube, afirmando contar com o apoio dos dirigentes, isso antes do confronto contra o Como pela Liga dos Campeões da Europa, marcado para a noite desta quarta-feira, em meio a pressões crescentes devido à queda nos resultados e às muitas ausências.

O técnico inglês vive um período difícil após o Manchester United registrar seu pior início de temporada no Campeonato em 40 anos, conquistando apenas duas vitórias em 10 partidas em todas as competições.

O Manchester United entra no confronto de quarta-feira diante da equipe de Cesc Fàbregas sem conseguir qualquer vitória nos últimos 6 jogos, num momento em que as declarações do ex-treinador Erik ten Hag dominaram o cenário antes da partida.

Ten Hag, em entrevista ao site "The Athletic" dois anos após sua demissão, acusou o clube de descumprir suas promessas, além de criticar a continuidade do que descreveu como "cultura tóxica" dentro do Manchester United, considerando que a diretoria concede poder excessivo aos jogadores.

Disse o treinador holandês: "Eles continuam (perpetuando) a cultura tóxica. Eles a alimentam e dão poder aos jogadores. Marcus Rashford é um jogador incrível quando sua mentalidade está em ordem. Sempre demonstrei minha confiança nele e o escalei nas partidas, mas quando você estabelece esses critérios, às vezes precisa fazer correções".



