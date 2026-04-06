Após os jogos de ontem, a 33ª rodada da Série B chegou ao fim hoje com as outras oito partidas que encerraram esta etapa do campeonato: o último jogo de hoje foi o confronto entre Carrarese e Spezia, no qual aconteceu de tudo. Um clássico disputado com muito nervosismo em campo, ritmo acelerado e tensão no ar. Quatro gols, um pênalti perdido e quatro expulsões, entre elas três do Spezia, que terminou a partida com oito jogadores; a Carrarese venceu a partida por 3 a 1, aproximando-se da zona de playoffs, enquanto os bianconeri, com essa derrota, caem para a penúltima posição no campeonato, ultrapassados pelo Pescara.
Carrarese Calcio 1908
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Carrarese x Spezia: quatro expulsões e os bianconeri terminaram a partida com oito jogadores: o relato
O QUE ACONTECEU
No final do primeiro tempo, os anfitriões já estavam ganhando por 2 a 0, e o placar poderia ter chegado a 3 a 0 se Abiuso tivesse convertido o pênalti que chutou para fora. O atacante se redimiu no segundo tempo, marcando a meia hora do fim após passe de Hasa, jogador do Napoli e um dos melhores desta temporada na Série B. A cinco minutos do fim da partida, ocorreu a primeira expulsão: o árbitro mostrou o cartão vermelho para Valoti após uma entrada com a perna alta em Rubino; no final da partida, os ânimos se exaltam ainda mais e o árbitro Manganiello mostra o cartão vermelho também para Adamo, Belloni e Bonfanti, após uma cotovelada em um adversário revisada pelo VAR.