Carrarese x Spezia: quatro expulsões e os bianconeri terminaram a partida com oito jogadores: o relato

No final do primeiro tempo, os anfitriões já estavam ganhando por 2 a 0, e o placar poderia ter chegado a 3 a 0 se Abiuso tivesse convertido o pênalti que chutou para fora. O atacante se redimiu no segundo tempo, marcando a meia hora do fim após passe de Hasa, jogador do Napoli e um dos melhores desta temporada na Série B. A cinco minutos do fim da partida, ocorreu a primeira expulsão: o árbitro mostrou o cartão vermelho para Valoti após uma entrada com a perna alta em Rubino; no final da partida, os ânimos se exaltam ainda mais e o árbitro Manganiello mostra o cartão vermelho também para Adamo, Belloni e Bonfanti, após uma cotovelada em um adversário revisada pelo VAR.