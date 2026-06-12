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Giovanni Carnevali SassuoloGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Carnevali se despede do Sassuolo: "Uma família, um lar"

Sassuolo
Campeonato Italiano

As palavras de despedida do agora ex-dirigente dos neroverdi

Giovanni Carnevali, que a partir de hoje é o novo diretor executivo e diretor geral da Juventus, despede-se com estas palavras do Sassuolo, clube com o qual trabalhou desde 2014: “Após 13 anos, deixo um clube que considero meu lar. Gostaria de agradecer à família Squinzi, Veronica e Marco, que depositaram confiança em mim e me deram a oportunidade de viver uma experiência humana e profissional única”.


  • O agora ex-dirigente do Sassuolo, nos canais oficiais do clube da Emília, acrescenta: "Agradeço ao presidente, ao clube em todos os seus setores e aos torcedores por esses anos repletos de emoções. Esta é uma instituição que sempre considerei como uma família, com valores importantes nos quais se baseou o passado, se baseia o presente e se construirá o futuro. O Sassuolo continuará sendo uma parte importante da minha vida e da minha trajetória profissional. Desejo a todos um futuro repleto de satisfações e novos sucessos”.


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