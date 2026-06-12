Carnevali se despede do Sassuolo: "Uma família, um lar"

O agora ex-dirigente do Sassuolo, nos canais oficiais do clube da Emília, acrescenta: "Agradeço ao presidente, ao clube em todos os seus setores e aos torcedores por esses anos repletos de emoções. Esta é uma instituição que sempre considerei como uma família, com valores importantes nos quais se baseou o passado, se baseia o presente e se construirá o futuro. O Sassuolo continuará sendo uma parte importante da minha vida e da minha trajetória profissional. Desejo a todos um futuro repleto de satisfações e novos sucessos”.



