Eusebio Di Francesco de 2014 a 2017 (rescinde o contrato para ir para a Roma)

Christian Bucchi de 20 de junho de 2017 a 27 de novembro de 2017 (demitido)

Giuseppe Iachini de 27 de novembro de 2017 a 5 de junho de 2018 (rescisão consensual)

Roberto De Zerbi de 13 de junho de 2018 a 16 de maio de 2021 (decide sair)

Alessio Dionisi de 16 de junho de 2021 a 25 de fevereiro de 2024 (demitido)

Davide Ballardini de 1º de março de 2024 até o fim da temporada 2023/24 (fim de contrato)

Fabio Grosso de 3 de junho de 2024 a 4 de junho de 2026 (rescisão consensual)