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Carnevali Juventus 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Carnevali, quantos treinadores teve no Sassuolo: duas demissões, todos os nomes

Juventus
Sassuolo

O CEO da Juventus, após a derrota para o Sassuolo: "Trocar de treinador não faz parte do meu espírito"

Depois da derrota da Juventus para o Sassuolo, o CEO da Juventus, Giovanni Carnevali, em entrevista à Radio Rai, falou sobre sua forma de lidar com os treinadores: "Trocar de treinador não está no meu espírito, precisamos tentar planejar e construir, é preciso dar tempo e ter paciência, sabendo que será necessário engolir sapos". E sobre Luciano Spalletti: "É um treinador extraordinário, um dos melhores de todos".


Em sua experiência no Sassuolo, que durou 12 temporadas, no Sassuolo, Carnevali teve 7 treinadores, com duas trocas por demissão. A seguir, a lista publicada pelo Sportmediaset.


  • Os treinadores de Carnevali no Sassuolo

    Eusebio Di Francesco de 2014 a 2017 (rescinde o contrato para ir para a Roma)

    Christian Bucchi de 20 de junho de 2017 a 27 de novembro de 2017 (demitido)

    Giuseppe Iachini de 27 de novembro de 2017 a 5 de junho de 2018 (rescisão consensual)

    Roberto De Zerbi de 13 de junho de 2018 a 16 de maio de 2021 (decide sair)

    Alessio Dionisi de 16 de junho de 2021 a 25 de fevereiro de 2024 (demitido)

    Davide Ballardini de 1º de março de 2024 até o fim da temporada 2023/24 (fim de contrato)

    Fabio Grosso de 3 de junho de 2024 a 4 de junho de 2026 (rescisão consensual)

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