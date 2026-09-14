Depois da derrota da Juventus para o Sassuolo, o CEO da Juventus, Giovanni Carnevali, em entrevista à Radio Rai, falou sobre sua forma de lidar com os treinadores: "Trocar de treinador não está no meu espírito, precisamos tentar planejar e construir, é preciso dar tempo e ter paciência, sabendo que será necessário engolir sapos". E sobre Luciano Spalletti: "É um treinador extraordinário, um dos melhores de todos".
Em sua experiência no Sassuolo, que durou 12 temporadas, no Sassuolo, Carnevali teve 7 treinadores, com duas trocas por demissão. A seguir, a lista publicada pelo Sportmediaset.