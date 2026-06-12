A poucas semanas da abertura oficial da janela de transferências de verão de 2026, a Juventus fecha uma operação no âmbito da diretoria: separação consensual com o diretor executivo Damien Comolli, sendo substituído por Giovanni Carnevali, do Sassuolo. Uma “contratação” importante para os bianconeri, que trazem um perfil experiente enquanto aguardam para entender se e, eventualmente, como mudarão as estratégias do clube no mercado. O ex-dirigente da Juve havia iniciado algumas negociações que agora serão assumidas por Carnevali.
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Carnevali na Juventus no lugar de Comolli: o que muda para Vlahovic – o novo cenário
O QUE PODE MUDAR PARA VLAHOVIC
Também podem ocorrer mudanças no que diz respeito à situação relacionada ao futuro de Dusan Vlahovic: há alguns dias, o atacante sérvio e a Juventus seguiram caminhos diferentes, aguardando o término oficial do contrato, marcado para o próximo dia 30 de junho, mas as negociações para a renovação do contrato estavam a cargo de Comolli, que agora não está mais no clube. Havia uma distância entre a oferta e a demanda, mas não está excluído que, nos próximos dias, Carnevali possa reabrir o capítulo Vlahovic e tentar renegociar a renovação.
A NOVA JUVENTUS
Serão meses decisivos para a formação da nova Juventus, sobretudo fora de campo. Nesta espécie de revolução, é preciso acompanhar de perto também a situação relacionada ao futuro de François Modesto e Marco Ottolini; segundo informações que vazaram, a posição de Giorgio Chiellini, por outro lado, parece sólida, e ele poderá assumir um papel cada vez mais central nas decisões fora de campo. No que diz respeito aos jogadores, além de Vlahovic, não deve haver reviravoltas nas negociações por Dibu Martinez, com quem se busca um acordo antes de apresentar uma oferta ao Aston Villa.