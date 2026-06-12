Carnevali na Juventus no lugar de Comolli: o que muda para Vlahovic – o novo cenário

Serão meses decisivos para a formação da nova Juventus, sobretudo fora de campo. Nesta espécie de revolução, é preciso acompanhar de perto também a situação relacionada ao futuro de François Modesto e Marco Ottolini; segundo informações que vazaram, a posição de Giorgio Chiellini, por outro lado, parece sólida, e ele poderá assumir um papel cada vez mais central nas decisões fora de campo. No que diz respeito aos jogadores, além de Vlahovic, não deve haver reviravoltas nas negociações por Dibu Martinez, com quem se busca um acordo antes de apresentar uma oferta ao Aston Villa.