Carnevali: "Conte agrada a todos, mas nunca foi e não é uma opção nossa. Spalletti precisa de continuidade"

Ao longo de sua longa participação no palco do Festival dello Sport de Trento, organizado pela Gazzetta dello Sport, o diretor executivo da Juventus, Giovanni Carnevali, deu inúmeros pontos para reflexão e temas sobre o presente e o futuro da Juventus.

Partindo da obrigação econômica de voltar à Champions League e passando pelas motivações da contratação de Alajbegovic (com uma alfinetada mais ou menos voluntária na Inter), o ex-CEO do Sassuolo explicou o plano estratégico colocado em prática na Continassa, um plano que não prevê e nunca previu o retorno a Turim do ex mais aclamado por todos os torcedores: Antonio Conte.





França x Itália: prognóstico e odds: outra vitória para Mancini?