Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
cm grafica conte juve milan
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Carnevali: "Conte agrada a todos, mas nunca foi e não é uma opção nossa. Spalletti precisa de continuidade"

Juventus
L. Spalletti
A. Conte

O CEO da Juventus fechou as portas para o grande ex-jogador pedido em coro pelos torcedores.

Ao longo de sua longa participação no palco do Festival dello Sport de Trento, organizado pela Gazzetta dello Sport, o diretor executivo da Juventus, Giovanni Carnevali, deu inúmeros pontos para reflexão e temas sobre o presente e o futuro da Juventus.

Partindo da obrigação econômica de voltar à Champions League e passando pelas motivações da contratação de Alajbegovic (com uma alfinetada mais ou menos voluntária na Inter), o ex-CEO do Sassuolo explicou o plano estratégico colocado em prática na Continassa, um plano que não prevê e nunca previu o retorno a Turim do ex mais aclamado por todos os torcedores: Antonio Conte.


França x Itália: prognóstico e odds: outra vitória para Mancini?

  • "Conte nunca esteve nos nossos planos"

    "Conte é um amigo, um técnico top, de altíssimo nível, mas não está nos nossos planos e nunca esteve"

  • Spalletti precisa de continuidade

    "Hoje precisamos de continuidade. Spalletti também tem uma comissão técnica muito preparada. Também há união, estar perto é importante sobretudo quando as coisas vão mal. Depois, o que conta é o campo: palavras não valem nada.


    Já vi muitos treinadores, ele é capaz, ensina. Precisamos de técnicos como ele. Eu gostaria de levar vocês para ver um treino. Ele tem personalidade, claro. Cada um é diferente dos outros. Ele tem uma grande vontade de vencer"

  • Conte agrada a todos, mas também Spalletti

    "Sei que Conte é um treinador que agrada a todos, a muitos, mas acredito que Spalletti também agrade a muitos".

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Amistosos de clubes
Juventus crest
Juventus
JUV
Cremonese crest
Cremonese
CRE