Baleba usou o Instagram para expressar sua profunda gratidão ao clube que o levou ao futebol inglês. Ele reconheceu o carinho que recebeu em sua chegada inicial.

"Cheguei aqui aos 19 anos com pouco inglês e sem ideia do que este clube se tornaria para mim", escreveu. "O Brighton só me pediu para ser eu mesmo. A equipe que faz o clube funcionar tão bem. Os companheiros de time que dedicaram tempo para me entender, dentro e fora de campo. As noites no Amex, quando eu ouvia meu nome vindo daquela arquibancada, sempre me faziam sentir em casa."



