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Carlo Ancelotti corta sem piedade estrela do Liverpool no início de grande reformulação do Brasil
Ancelotti corta veteranos para apostar na juventude
Ancelotti iniciou uma reformulação completa da seleção brasileira após uma campanha decepcionante na Copa do Mundo. O técnico italiano convocou um elenco bastante jovem para os próximos amistosos contra Austrália e Índia.
Vários nomes de peso ficaram fora da lista, com destaque para o goleiro do Liverpool, Alisson. Os veteranos do meio-campo Casemiro e Fabinho também foram deixados de fora, enquanto Neymar está ausente após sua recente aposentadoria da seleção.
A convocação cumpre uma promessa que Ancelotti fez depois de o Brasil sofrer uma surpreendente eliminação nas oitavas de final para a Noruega. Ele mirou especificamente jogadores elegíveis para os Jogos Olímpicos de 2028, com o objetivo de montar uma nova base para a Copa do Mundo de 2030.
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Seguindo em frente após a dor da Copa do Mundo
A recente eliminação na Copa do Mundo claramente deixou um impacto duradouro em Ancelotti. O treinador admitiu que se recuperar de uma decepção internacional é um desafio único em comparação com o futebol de clubes.
"A Copa do Mundo foi uma decepção para nós e para mim pessoalmente", revelou Ancelotti, em declaração reproduzida pela ESPN. "A dor da derrota permanece por muito mais tempo. Agora, no entanto, estamos motivados pelo fato de que temos tempo para nos preparar para um novo ciclo e ficar prontos para as próximas competições.
Ancelotti também esclareceu sua decisão ousada de mudar completamente suas opções para o gol, dizendo: "Conhecemos muito bem Alisson e, quando as competições, como a Copa América, chegarem, se ele continuar sendo o melhor goleiro do Brasil, Alisson vai jogar. Neste momento, no entanto, temos que priorizar os mais jovens."
Veteranos mantidos para orientar os jovens
Apesar da impiedosa dispensa de jogadores mais velhos, Ancelotti manteve um grupo seleto de estrelas experientes. O atacante do Real Madrid Vinicius Junior e o ponta do Barcelona Raphinha ajudarão a liderar o ataque ao lado de Joao Pedro, do Chelsea, que retorna após perder a Copa do Mundo. O capitão do Paris Saint-Germain, Marquinhos, e o novo reforço do Arsenal Bruno Guimaraes também seguem no grupo para oferecer liderança vital.
"Escolhi esses jogadores para ajudar nessa mudança de direção", explicou Ancelotti. "Eles são cruciais para o futuro e vão ajudar os jogadores mais jovens a evoluir. Uma coisa é certa: um jogador que tem 34 ou 35 anos não é o futuro; é o presente. Se um jogador dessa idade estiver pronto para jogar um grande torneio, ele estará na seleção."
- AFP
Amistosos históricos aguardam elenco renovado
Esta nova seleção brasileira viajará primeiro para a Austrália para uma rodada dupla de amistosos. Ela enfrentará a Austrália em Townsville, em 25 de setembro, antes de um segundo confronto em Brisbane quatro dias depois. A Seleção então fará história ao viajar para Kolkata em 3 de outubro. Será a primeira partida da equipe pentacampeã do mundo na Índia, um país onde conta com milhões de torcedores apaixonados.
Convocação do Brasil:
Goleiros: Hugo Souza, Pedro Morisco, Otavio
Defensores: Arthur Dias, Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos, Jair, Matheuzinho, Maurio Junior, Vitor Reis
Meio-campistas: Bruno Guimaraes, Andrey Santos, Danilo Santos, Dougals Luiz, Breno Bidon, Gabriel Bontempo
Atacantes: Endrick, Joao Pedro, Estevao, Pedro, Raphinha, Rayan, Samuel Lino, Vinicius Junior
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