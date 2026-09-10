Carlo Ancelotti corta sem piedade estrela do Liverpool no início de grande reformulação do Brasil

Ancelotti iniciou uma reformulação completa da seleção brasileira após uma campanha decepcionante na Copa do Mundo. O técnico italiano convocou um elenco bastante jovem para os próximos amistosos contra Austrália e Índia.

Vários nomes de peso ficaram fora da lista, com destaque para o goleiro do Liverpool, Alisson. Os veteranos do meio-campo Casemiro e Fabinho também foram deixados de fora, enquanto Neymar está ausente após sua recente aposentadoria da seleção.

A convocação cumpre uma promessa que Ancelotti fez depois de o Brasil sofrer uma surpreendente eliminação nas oitavas de final para a Noruega. Ele mirou especificamente jogadores elegíveis para os Jogos Olímpicos de 2028, com o objetivo de montar uma nova base para a Copa do Mundo de 2030.