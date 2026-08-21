Fabio Capello, ex-meio-campista e ex-treinador de Milan, Juventus e Roma, fala à Gazzetta dello Sport. A análise dele de hoje está centrada sobretudo na Inter, tanto que o jornal destaca: "Só faltava Jones. Inter sem rivais. E Stankovic deve ser mantido". A seguir, reproduzimos os trechos mais significativos.
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Capello: "A Inter não tem rivais, mas deve manter Stankovic. Para Milan e Juventus, o objetivo tem de ser a Europa League"
MERCADO DA INTER
"Jones era o jogador que faltava para completar o elenco? Eu diria que sim. Faltava algo no meio-campo, de um certo peso específico. Jones traz físico e personalidade. No papel, está tudo certo, o clube reforçou bem a equipe e essa contratação é a conclusão ideal. Depois, obviamente, será preciso esperar que o jogador se encaixe no novo time para avaliá-lo de forma completa. Mas a sensação é positiva. O meio-campo da Inter é um setor completo e muito forte. Zielinski, Sucic e também Stankovic serão úteis ao longo da temporada: Chivu tem grande abundância e não só nesse setor. A Inter precisa se convencer de que pode ser protagonista em todas as competições".
O campeonato
"No papel, a Inter não deveria ter adversários: só precisará tomar cuidado para não se distrair em partidas teoricamente fáceis. Atrás dela, a equipe mais pronta, também porque não mudou nada, é a Roma. O Napoli está no mesmo nível da Roma, mas será preciso entender o quanto o grupo entrará em sintonia com as exigências de Allegri. A Juventus está trabalhando bem, vamos ver com o tempo se será um adversário a ser considerado, mas não se pode excluir isso de antemão. O Milan precisa ser estudado, mas o novo projeto está nascendo da maneira certa. A temporada do Milan dependerá de como Amorim entrará na cabeça dos jogadores: essa é a coisa mais importante".
Milan e Juventus
"Espero grandes coisas de Juventus e Milan na Europa League. Aliás, vou dizer mais: espero uma final italiana, se o sorteio permitir. O principal objetivo deles neste ano tem de ser esse troféu".
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