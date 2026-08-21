"No papel, a Inter não deveria ter adversários: só precisará tomar cuidado para não se distrair em partidas teoricamente fáceis. Atrás dela, a equipe mais pronta, também porque não mudou nada, é a Roma. O Napoli está no mesmo nível da Roma, mas será preciso entender o quanto o grupo entrará em sintonia com as exigências de Allegri. A Juventus está trabalhando bem, vamos ver com o tempo se será um adversário a ser considerado, mas não se pode excluir isso de antemão. O Milan precisa ser estudado, mas o novo projeto está nascendo da maneira certa. A temporada do Milan dependerá de como Amorim entrará na cabeça dos jogadores: essa é a coisa mais importante".



