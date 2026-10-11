45'+1 - Wesley corre um grande risco ao atingir Diao, que avançava em direção ao gol: para Fabbri, nem falta foi, mas o brasileiro provavelmente merecia o cartão vermelho.





33' - Gollini volta a ser decisivo: sai bem do gol e impede a finalização de Caqueret, que avançava em direção à meta.





24' - Malen tenta uma jogada de efeito, chega à bola antes de Butez, que saía do gol, mas finaliza para fora depois de driblá-lo.





23' - Chance para o Como: Mancini perde a bola na saída, Caqueret fica com ela e chuta para fora por pouco.





11' - Pellegrini acerta a trave! Koné prepara a jogada para o capitão da Roma, que arrisca de direita, de fora da área, e acerta com um chute rasteiro a trave à esquerda de Butez.





7' - O Como responde imediatamente: bola em profundidade para Paz, que fica cara a cara com Gollini. O goleiro consegue defender o chute do argentino.





6' - A Roma chega perto de abrir o placar, mas Dybala desperdiça o gol do 0 a 1: Malen faz uma grande jogada e serve o argentino, que, dentro da área e com o gol livre, finaliza sem força nas mãos de Butez.