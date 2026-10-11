Campeonato Italiano, 6ª rodada
Como-Roma
Gols:
O grande jogo acontece na hora do almoço de domingo. Às 12h30, o Como de Cesc Fabregas recebe no Senigallia a Roma de Gian Piero Gasperini, em duelo válido pela sexta rodada do Campeonato Italiano, na volta da pausa para as seleções. O confronto reúne dois dos grandes técnicos do campeonato e as duas equipes que mais parecem candidatas a desafiar a Inter. O Como, porém, vem de uma dura derrota em Frosinone, após três vitórias e um empate, e está a seis pontos da liderança e a três da Roma. A equipe da capital empatou por 2 a 2 com a Inter antes da pausa e, com uma vitória, pode alcançá-la na classificação, mas saiu derrotada de Como nas duas últimas temporadas. Há ainda o duelo particular entre Nico Paz e Donyell Malen, que já marcaram seis gols cada nesta temporada.