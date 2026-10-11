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Como 1907 v AS Roma - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Campeonato Italiano: Como x Roma AO VIVO

Como x Roma
Como
Roma
Campeonato Italiano

Acompanhe conosco, ao vivo, a terceira rodada da Serie A.

Campeonato Italiano, 6ª rodada

Como-Roma

Gols:



O grande jogo acontece na hora do almoço de domingo. Às 12h30, o Como de Cesc Fabregas recebe no Senigallia a Roma de Gian Piero Gasperini, em duelo válido pela sexta rodada do Campeonato Italiano, na volta da pausa para as seleções. O confronto reúne dois dos grandes técnicos do campeonato e as duas equipes que mais parecem candidatas a desafiar a Inter. O Como, porém, vem de uma dura derrota em Frosinone, após três vitórias e um empate, e está a seis pontos da liderança e a três da Roma. A equipe da capital empatou por 2 a 2 com a Inter antes da pausa e, com uma vitória, pode alcançá-la na classificação, mas saiu derrotada de Como nas duas últimas temporadas. Há ainda o duelo particular entre Nico Paz e Donyell Malen, que já marcaram seis gols cada nesta temporada.



  • OS GOLS E OS PRINCIPAIS LANCES

    45'+1 - Wesley corre um grande risco ao atingir Diao, que avançava em direção ao gol: para Fabbri, nem falta foi, mas o brasileiro provavelmente merecia o cartão vermelho.


    33' - Gollini volta a ser decisivo: sai bem do gol e impede a finalização de Caqueret, que avançava em direção à meta.


    24' - Malen tenta uma jogada de efeito, chega à bola antes de Butez, que saía do gol, mas finaliza para fora depois de driblá-lo.


    23' - Chance para o Como: Mancini perde a bola na saída, Caqueret fica com ela e chuta para fora por pouco.


    11' - Pellegrini acerta a trave! Koné prepara a jogada para o capitão da Roma, que arrisca de direita, de fora da área, e acerta com um chute rasteiro a trave à esquerda de Butez.


    7' - O Como responde imediatamente: bola em profundidade para Paz, que fica cara a cara com Gollini. O goleiro consegue defender o chute do argentino.


    6' - A Roma chega perto de abrir o placar, mas Dybala desperdiça o gol do 0 a 1: Malen faz uma grande jogada e serve o argentino, que, dentro da área e com o gol livre, finaliza sem força nas mãos de Butez.

  • A súmula

    Como-Roma

    Gols:

    COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramón, Chalobah, Kaiki; Perrone, Da Cunha; Caqueret, Paz, Diao; Douvikas. Técnico: Fabregas.


    ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, De Roon, Koné, Molina; Pellegrini (Soulè a partir dos 46'), Dybala; Malen. Técnico: Gasperini.


    Cartões amarelos: Diao (C), Kaiki (C)

    Expulsos: Malen (R)

    Assistências:

    Árbitro: Fabbri

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