Após o empate com a Croácia e a vitória na estreia contra a Sérvia, a Seleção Sub-19 da Itália enfrenta a Ucrânia na última partida do Grupo B. Os Azzurrini precisam, no mínimo, empatar para garantir a classificação para as semifinais, enquanto precisam vencer para terminar na liderança do grupo e evitar enfrentar a Espanha, que passou pelo Grupo A vencendo todas as partidas.

O técnico Bollini aposta em Wiafe no meio-campo e em Iddrisou no ataque, com Liberali no banco, enquanto na Ucrânia vale a pena ficar de olho em Popov, atacante do Empoli.