O técnico da Roma, Gian Piero Gasperini, prepara sua equipe para um confronto de destaque contra o Real Madrid, no Estádio Olímpico, pela segunda rodada da Champions League. A Roma recebe o campeão europeu após empatar em 1 a 1 fora de casa com o Fenerbahce, em uma partida disputada na estreia da fase de liga.

A Roma terá de enfrentar esse compromisso importante sem o goleiro titular Mile Svilar, que ficará afastado por um mês devido a uma fratura por estresse.

Apesar do desfalque na defesa, Gasperini segue ansioso para testar seu elenco contra um adversário de alto nível.