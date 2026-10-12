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“Campeões incríveis!”: Gian Piero Gasperini tece elogios ao Real Madrid antes de confronto com a Roma
Gasperini prepara a Roma para receber o Real Madrid
O técnico da Roma, Gian Piero Gasperini, prepara sua equipe para um confronto de destaque contra o Real Madrid, no Estádio Olímpico, pela segunda rodada da Champions League. A Roma recebe o campeão europeu após empatar em 1 a 1 fora de casa com o Fenerbahce, em uma partida disputada na estreia da fase de liga.
A Roma terá de enfrentar esse compromisso importante sem o goleiro titular Mile Svilar, que ficará afastado por um mês devido a uma fratura por estresse.
Apesar do desfalque na defesa, Gasperini segue ansioso para testar seu elenco contra um adversário de alto nível.
- IPA Sport
Respeito aos campeões europeus e ao legado de Mourinho
Antes do confronto no meio da semana, Gasperini elogiou o Real Madrid e reconheceu o carinho duradouro pelo ex-técnico da Roma Jose Mourinho. “Quando olho para o Real Madrid, vejo um time com craques incríveis, tanto em campo quanto no banco de reservas”, afirmou Gasperini.
“Vamos enfrentar um dos times mais fortes da Europa, que também teve uma janela de transferências extraordinária.”
“Jose deixou lembranças incríveis nas pessoas e um profundo carinho por ele como treinador.”
Evolução sob o comando de Gasperini e obstáculos históricos
Gasperini destacou que a atual Roma desenvolveu uma identidade tática própria desde a saída de Mourinho. "Mas agora o nosso é um time de outro perfil, muito diferente daquele que jogava sob o comando de Mourinho, embora não tenham se passado tantos anos", explicou Gasperini.
"É um time que tem me dado muita satisfação, porque, mesmo hoje, precisávamos de moral elevada, excelente condição física e muita garra para jogar assim em Como."
A Roma contará com Paulo Dybala, sua referência criativa, e Bryan Cristante para furar a defesa do Madrid.
- Marco Canoniero
Em busca de uma vitória histórica no Olímpico
A Roma tenta encerrar uma sequência difícil contra o Real Madrid, após perder os últimos quatro confrontos com o clube espanhol sem marcar gols. No entanto, a equipe tem um retrospecto forte em casa na competição: venceu oito dos últimos nove jogos da Champions League no Estádio Olímpico.
O time de Gasperini buscará aproveitar o apoio apaixonado de sua torcida para conquistar um resultado europeu memorável.
A partida começa na manhã de quinta-feira, no Estádio Olímpico.
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