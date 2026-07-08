Campeão do mundo com a França detona Brasil: "Dá vontade de vomitar"

A eliminação do Brasil para a Noruega segue repercutindo mundo afora. Desta vez, quem disparou foi Youri Djorkaeff, ex-atacante campeão mundial com a França em 1998 e embaixador da Fifa nesta Copa. Em participação no programa After Foot, da RMC, ele usou a seleção de Carlo Ancelotti como exemplo máximo da queda técnica do futebol moderno, e não economizou nas palavras.
"Acho que perdemos muita qualidade. Não existem mais jogadores técnicos. Vocês assistiram a Brasil x Noruega? Dá vontade de vomitar vendo esse Brasil."