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Luis Felipe Gonçalves

Campeão do mundo com a França detona Brasil: "Dá vontade de vomitar"

Y. Djorkaeff
Brasil
Copa do Mundo

Youri Djorkaeff usou a eliminação para a Noruega como símbolo da queda técnica do futebol moderno, e não poupou palavras ao criticar a seleção

A eliminação do Brasil para a Noruega segue repercutindo mundo afora. Desta vez, quem disparou foi Youri Djorkaeff, ex-atacante campeão mundial com a França em 1998 e embaixador da Fifa nesta Copa. Em participação no programa After Foot, da RMC, ele usou a seleção de Carlo Ancelotti como exemplo máximo da queda técnica do futebol moderno, e não economizou nas palavras.

"Acho que perdemos muita qualidade. Não existem mais jogadores técnicos. Vocês assistiram a Brasil x Noruega? Dá vontade de vomitar vendo esse Brasil."

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    As críticas do campeão mundial

    Para o francês, o símbolo mais preocupante da partida não foi a derrota, foi quem ainda tentou criar alguma coisa nos minutos finais.

    "É o Neymar, com 34 anos, que praticamente não joga há cinco anos, quem cria alguma coisa no fim. Mas onde estão os outros? Onde estão os brasileiros técnicos? Não me venham vender o Paquetá ou sei lá quem. Isso é um absurdo. Quando falo de qualidade, é uma coisa simples: o domínio da bola."

    Djorkaeff também usou o segundo gol de Haaland para ilustrar a queda no nível defensivo. Na jogada, o norueguês teve tempo de dominar, ajustar e finalizar sem sofrer pressão dos marcadores brasileiros.

    "No segundo gol, o Haaland recebe a bola e faz o domínio. Vocês viram quanto tempo ele teve? Quanto espaço ele ganhou só com aquele primeiro toque? Depois empurrou e finalizou. Simples. Antigamente, os zagueiros estariam muito mais próximos do atacante."

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    Comparação entre gerações

    O ex-atacante foi ainda mais duro ao analisar a chance desperdiçada por Endrick. Aos 14 minutos do segundo tempo, com o placar ainda zerado, o jovem recebeu passe de Vinícius Júnior, ficou cara a cara com o goleiro norueguês e finalizou para fora.

    Para Djorkaeff, a jogada escancarou a distância entre a geração atual e os grandes nomes da história da seleção.

    "O Endrick apenas empurra a bola, mesmo estando sozinho diante do goleiro. Se fosse o Ronaldo Fenômeno, ele teria desmontado o goleiro com um drible e empurrado para o gol."

    As declarações do francês se somam a uma lista crescente de críticas internacionais ao desempenho da seleção após a eliminação, especialmente pela falta de criatividade ofensiva e pelos espaços entregues ao ataque adversário

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