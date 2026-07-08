Campeão do mundo com a França detona Brasil: "Dá vontade de vomitar"

Para o francês, o símbolo mais preocupante da partida não foi a derrota, foi quem ainda tentou criar alguma coisa nos minutos finais.

"É o Neymar, com 34 anos, que praticamente não joga há cinco anos, quem cria alguma coisa no fim. Mas onde estão os outros? Onde estão os brasileiros técnicos? Não me venham vender o Paquetá ou sei lá quem. Isso é um absurdo. Quando falo de qualidade, é uma coisa simples: o domínio da bola."

Djorkaeff também usou o segundo gol de Haaland para ilustrar a queda no nível defensivo. Na jogada, o norueguês teve tempo de dominar, ajustar e finalizar sem sofrer pressão dos marcadores brasileiros.

"No segundo gol, o Haaland recebe a bola e faz o domínio. Vocês viram quanto tempo ele teve? Quanto espaço ele ganhou só com aquele primeiro toque? Depois empurrou e finalizou. Simples. Antigamente, os zagueiros estariam muito mais próximos do atacante."