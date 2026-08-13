Os uniformes da adidas do Newcastle United para a temporada 2026-27 estão se desenhando como alguns dos modelos mais comentados dos últimos anos. Indo além dos visuais tradicionais de herança da reunião inicial com a adidas, a nova linha traz escolhas ousadas de design, profundas homenagens arquitetônicas a Tyneside e o tão aguardado retorno de elementos icônicos do clube.
GOAL analisa tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes 2026-27 do Newcastle United, incluindo as datas de lançamento, o preço, a inspiração de design e onde os torcedores podem comprá-los.