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Newcastle 26/27 Home kit 1adidas
Renuka Odedra

Traduzido por

Camisa do Newcastle United 2026-27: novos uniformes 1, 2 e 3, além da camisa de goleiro, datas de lançamento, vazamentos e preços

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Newcastle United Women

Tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes do Newcastle United para a temporada 2026-27.

Os uniformes da adidas do Newcastle United para a temporada 2026-27 estão se desenhando como alguns dos modelos mais comentados dos últimos anos. Indo além dos visuais tradicionais de herança da reunião inicial com a adidas, a nova linha traz escolhas ousadas de design, profundas homenagens arquitetônicas a Tyneside e o tão aguardado retorno de elementos icônicos do clube.

GOAL analisa tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes 2026-27 do Newcastle United, incluindo as datas de lançamento, o preço, a inspiração de design e onde os torcedores podem comprá-los.

  • Newcastle 26/27 Home kit 2adidas

    Novo uniforme titular do Newcastle United para 2026-27: data de lançamento e preço

    O uniforme titular do Newcastle United para a temporada 2026-27 reimagina as clássicas listras do clube, introduzindo um padrão ousado e irregular, além de um toque vibrante de cor para uma nova interpretação da tradição.

    O design é voltado para o futuro e progressista, com as listras em preto e branco redefinidas combinadas com detalhes azuis marcantes ao redor da gola careca e das três listras da adidas.  A simbólica iconografia da pega do clube está estampada na parte de trás da gola da camisa.

    O uniforme já está disponível para compra, com a camisa réplica adulta a partir de cerca de £ 80 e a versão autêntica de jogador a partir de £ 110.



  • Newcastle 2026-27 away kit - closer lookNewcastle United FC

    Camisa 2 do Newcastle United para 2026-27: data de lançamento e preço

    O Newcastle United está prestes a usar um uniforme azul-marinho fora de casa na próxima temporada 2026-27. A camisa com gola V apresenta um gráfico com a iconografia do castelo do clube ao longo da base em “night navy”, inspirada na orgulhosa história e identidade da cidade. Isso também é representado pelo uso de um escudo retrô do clube inspirado no utilizado nos anos 70 e 80, assim como por uma pega na gola. 



  • Newcastle 2026-27 third kitNewcastle United FC

    Terceiro uniforme do Newcastle United para 2026-27: data de lançamento e preço

    O terceiro uniforme do Newcastle United para 2026–27 apresenta um design moderno e minimalista, sustentado por um tom pastel claro oficialmente denominado "Fresh Lilac" (ou Powder Plum). A camisa limpa abre mão de padrões gráficos pesados e combina sua base em roxo claro com detalhes contrastantes em roxo escuro na gola V, nos punhos das mangas, nas três listras da adidas e em um escudo monocromático do clube. O uniforme é completado por calções roxo-escuros, meias lilás e um emblemático símbolo do Magpie estampado na parte de trás da gola.


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