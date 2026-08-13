O uniforme titular do Newcastle United para a temporada 2026-27 reimagina as clássicas listras do clube, introduzindo um padrão ousado e irregular, além de um toque vibrante de cor para uma nova interpretação da tradição.

O design é voltado para o futuro e progressista, com as listras em preto e branco redefinidas combinadas com detalhes azuis marcantes ao redor da gola careca e das três listras da adidas. A simbólica iconografia da pega do clube está estampada na parte de trás da gola da camisa.

O uniforme já está disponível para compra, com a camisa réplica adulta a partir de cerca de £ 80 e a versão autêntica de jogador a partir de £ 110.







