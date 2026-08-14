O novo uniforme titular da adidas do Manchester United para a temporada 2026-27 foi lançado oficialmente em 14 de maio de 2026.

A camisa titular do Manchester United para 2026-27 vê a adidas retomar uma das estéticas retrô mais reconhecíveis do clube.

Uma base vermelha limpa é combinada com uma gola polo clássica e punhos listrados nas mangas, criando um visual refinado inspirado nos uniformes do United dos anos 1970. O design faz referência especificamente ao uniforme usado durante o triunfo do clube na Domestic Cup de 1977, com 2026 marcando o 50º aniversário desse sucesso.

As três listras e a marca da adidas em branco se destacam fortemente sobre o corpo vermelho, enquanto detalhes em preto são integrados de forma sutil por toda a camisa para manter a paleta de cores tradicional do clube.

Uma das adições de maior destaque é a inscrição “United” posicionada na parte de trás da gola, reforçando a identidade e a herança do clube.



