O Manchester United e a adidas anunciaram oficialmente o novo uniforme titular do clube para a temporada 2026-27, trazendo de volta um visual clássico inspirado nas icônicas camisas dos anos 1970 dos Reds.
A nova camisa combina elementos retrô com tecnologia moderna de desempenho, com o retorno da gola polo, detalhes listrados e referências sutis ao histórico título da Copa doméstica de 1977 do United.
GOAL mostra tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes do Manchester United para 2026-27, incluindo as datas de lançamento, o preço, a inspiração do design e onde os torcedores podem comprá-los.