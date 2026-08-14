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Man Utd 2026-27 home kitadidas
Angelica Daujotas

Traduzido por

Camisa do Manchester United 2026-27: novas camisas 1, 2 e 3, além dos uniformes de goleiro, datas de lançamento, vazamentos e preços

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Tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes do Manchester United para a temporada 2026-27.

O Manchester United e a adidas anunciaram oficialmente o novo uniforme titular do clube para a temporada 2026-27, trazendo de volta um visual clássico inspirado nas icônicas camisas dos anos 1970 dos Reds.

A nova camisa combina elementos retrô com tecnologia moderna de desempenho, com o retorno da gola polo, detalhes listrados e referências sutis ao histórico título da Copa doméstica de 1977 do United.

GOAL mostra tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes do Manchester United para 2026-27, incluindo as datas de lançamento, o preço, a inspiração do design e onde os torcedores podem comprá-los.

  • Man Utd 2026-27 home kit closeadidas

    Uniforme 1 do Manchester United para 2026-27: data de lançamento e preço

    O novo uniforme titular da adidas do Manchester United para a temporada 2026-27 foi lançado oficialmente em 14 de maio de 2026.

    A camisa titular do Manchester United para 2026-27 vê a adidas retomar uma das estéticas retrô mais reconhecíveis do clube.

    Uma base vermelha limpa é combinada com uma gola polo clássica e punhos listrados nas mangas, criando um visual refinado inspirado nos uniformes do United dos anos 1970. O design faz referência especificamente ao uniforme usado durante o triunfo do clube na Domestic Cup de 1977, com 2026 marcando o 50º aniversário desse sucesso.

    As três listras e a marca da adidas em branco se destacam fortemente sobre o corpo vermelho, enquanto detalhes em preto são integrados de forma sutil por toda a camisa para manter a paleta de cores tradicional do clube.

    Uma das adições de maior destaque é a inscrição “United” posicionada na parte de trás da gola, reforçando a identidade e a herança do clube.


  • Manchester United 26-27 away kit adidas

    Camisa 2 do Manchester United para 2026-27: data de lançamento e preço

    O uniforme reserva do Manchester United para 2026=27 revisita uma das identidades mais icônicas do clube fora de casa sob uma ótica moderna. Construída sobre uma base azul royal marcante, a camisa reúne fundamentos familiares com texturas refinadas e detalhes sutis, entregando um design pensado e moderno, ao mesmo tempo em que mantém a clareza e a confiança há muito associadas ao Manchester United como visitante.

    Um elemento central da camisa é o grafismo listrado tonal aplicado em todo o tecido, acrescentando profundidade e movimento ao design, ao mesmo tempo em que faz referência aos históricos uniformes azuis do clube fora de casa. Os detalhes em vermelho e branco emolduram o visual na gola V e nos punhos das mangas, criando um contraste marcante com a base azul escura, ao mesmo tempo em que permanecem fiéis à identidade central do Manchester United.


  • Man utd 26-27 third kit adidas

    Terceiro uniforme do Manchester United para 2026-27: data de lançamento e preço

    O terceiro uniforme do Manchester United para a temporada 2026-27 tem um design inspirado na cultura jovem, nas instituições comunitárias e no espírito criativo que moldaram gerações em toda a Grande Manchester. Construída sobre uma base marfim, a camisa busca a rica identidade cultural da cidade, reunindo referências de herança e construção moderna em um design.

    Um gráfico floral exclusivo envolve a camisa, com ilustrações de rosas desenhadas à mão incorporadas diretamente ao tecido. Inspirado em obras de arte encontradas em espaços comunitários e instituições culturais por todo Manchester, incluindo o Salford Lads and Girls Club, o padrão acrescenta profundidade sutil à camisa, ao mesmo tempo em que cria uma identidade visual distinta enraizada na cidade.

    Detalhes em bordô intenso aparecem no logo da adidas, na execução do escudo do diabo do clube, na gola e nos acabamentos das mangas, inspirando-se na arquitetura de tijolos vermelhos que caracteriza muitos dos edifícios históricos de Manchester. Acentos verdes contrastantes aparecem nas três listras da adidas, fazendo referência às distintas portas verdes encontradas por toda a cidade, incluindo as do icônico Salford Lads and Girls Club.


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