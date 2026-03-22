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AC Milan v Torino FC - Serie AGetty Images Sport
Emanuele Tramacere

Traduzido por

Calvarese: “Torino x Milan? O VAR já intervém de forma aleatória. Que mostrem todas as imagens na TV”

A jogada do pênalti na partida entre Milan e Torino, que levou o árbitro Fourneau a marcar o pênalti após uma revisão em campo devido ao contato na área do Milan entre Simeone e Pavlovic, continua gerando polêmica, e até mesmo especialistas em análise de jogadas e ex-árbitros estão se posicionando contra a decisão, não tanto do árbitro em campo, mas da sala do VAR, onde Nasca e Maresca decidiram acionar o árbitro


Entre eles está também o ex-árbitro Giampaolo Calvarese, que há algum tempo, por meio de sua página no Instagram, comenta as jogadas arbitrais mais discutidas da nossa Série A e não só.


  • O EPISÓDIO: O QUE ACONTECEU

    Recordemos o episódio ocorrido por volta dos 83 minutos da partida em San Siro.

    Em uma jogada ofensiva a favor do Torino, Simeone fica no chão após um contato com Pavlovic. O jogo não é interrompido e o Milan, em contra-ataque, chega perto do gol de 4 a 1 com Ricci. Em seguida, há uma verificação do VAR, que convoca o árbitro Fourneau para o monitor e para a revisão em campo. O árbitro vai rever a jogada e constata uma espécie de empurrão involuntário no rosto por parte de Pavlovic justamente contra Simeone. Fourneau comunica, após ter revisto atentamente a jogada, ao público de San Siro que a ação foi falta e, portanto, marca o pênalti.

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  • A RAIVA DE ALLEGRI

    "Mas como é possível marcar um pênalti desses? ‘Eu tento manter a calma, mas vocês realmente me tiram toda a vontade. Vou parar de treinar’. Foram essas as palavras de Allegri após o pênalti marcado a favor de Simeone no San Siro, durante a partida entre Milan e Torino, à beira do campo."

  • O COMENTÁRIO DE CALVARESE: "NÃO SE ENTENDE MAIS NADA"

    Calvarese, em seu perfil no Instagram, questiona: “Mas foi pênalti mesmo? Ao ouvir a transmissão ao vivo, percebe-se que, provavelmente, o limite de intervenção mudou nos últimos meses. Nos últimos meses, teria sido uma decisão do árbitro em campo. Isso nos dá uma ideia do que está acontecendo hoje em relação ao limite de intervenção do VAR. Já não se entende mais nada. A intervenção do VAR deve ocorrer apenas na presença de um erro claro e evidente, com imagens igualmente claras e evidentes.”

  • "MOSTREM TODOS OS QUARTOS NA TV"

    "Das câmeras, aparecem cerca de 5 ou 6, mas só temos imagens em que se vê Simeone de costas, nunca o rosto. Resumindo, não há uma única imagem que comprove de forma inequívoca o contato entre a mão de Pavlovic e o rosto de Simeone. Dá para perceber, mas é impossível captar a intensidade sem ver a jogada de frente. Todas as imagens mostradas pelo VAR devem aparecer também na TV para que todos possam ver."

  • "HOJE EM DIA, O VAR INTERVÉM DE FORMA ALEATÓRIA"

    "Então, vou ser muito sincero e dar a minha opinião. Hoje, o limite para a intervenção — e, portanto, a decisão de marcar ou não um pênalti — parece ter-se tornado uma questão de puro acaso, ligada à interpretação subjetiva do VAR em cada jogada, mais do que a diretrizes técnicas bem definidas”.

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