Calvarese: “Torino x Milan? O VAR já intervém de forma aleatória. Que mostrem todas as imagens na TV”

A jogada do pênalti na partida entre Milan e Torino, que levou o árbitro Fourneau a marcar o pênalti após uma revisão em campo devido ao contato na área do Milan entre Simeone e Pavlovic, continua gerando polêmica, e até mesmo especialistas em análise de jogadas e ex-árbitros estão se posicionando contra a decisão, não tanto do árbitro em campo, mas da sala do VAR, onde Nasca e Maresca decidiram acionar o árbitro





Entre eles está também o ex-árbitro Giampaolo Calvarese, que há algum tempo, por meio de sua página no Instagram, comenta as jogadas arbitrais mais discutidas da nossa Série A e não só.



