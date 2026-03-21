Calafiori: “A Itália é superior; se chegarmos à Copa do Mundo, podemos enfrentar qualquer adversário”

"Medo? Se jogarmos como sabemos, vamos para a Copa do Mundo. No papel, somos superiores; só precisamos acreditar em nossas capacidades. Há um pouco de negatividade por aí, mas tenho certeza de que a Seleção e os torcedores vão remar na mesma direção. O objetivo ainda está ao nosso alcance, precisamos permanecer unidos".





"A emoção mais forte da minha carreira foi Itália x Croácia no Euro, eu queria me redimir pelo gol contra contra a Espanha e consegui graças ao passe para o Zaccagni, assim chegamos às oitavas de final".



