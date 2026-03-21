Calafiori: “A Itália é superior; se chegarmos à Copa do Mundo, podemos enfrentar qualquer adversário”

Riccardo Calafiori dá o tom da recuperação da Itália.
De olho na semifinal da próxima quinta-feira contra a Irlanda do Norte em Bergamo, o zagueiro do Arsenal declarou em entrevista à SportWeek, a revista semanal que chega às bancas no sábado junto com a Gazzetta dello Sport: “Sensações para os playoffs? Positivas. Estamos motivados e com muita vontade de ir para a Copa do Mundo. Mal posso esperar para chegar a Coverciano e passar bastante tempo com os companheiros. Nossa história nos ensina que, se conseguirmos nos unir, podemos enfrentar qualquer adversário. Mesmo na América: se chegarmos lá, tudo pode acontecer”.