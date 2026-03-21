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Calafiori: “A Itália é superior; se chegarmos à Copa do Mundo, podemos enfrentar qualquer adversário”

O zagueiro do Arsenal está ansioso para jogar pela seleção nacional.

Riccardo Calafiori dá o tom da recuperação da Itália.


De olho na semifinal da próxima quinta-feira contra a Irlanda do Norte em Bergamo, o zagueiro do Arsenal declarou em entrevista à SportWeek, a revista semanal que chega às bancas no sábado junto com a Gazzetta dello Sport: “Sensações para os playoffs? Positivas. Estamos motivados e com muita vontade de ir para a Copa do Mundo. Mal posso esperar para chegar a Coverciano e passar bastante tempo com os companheiros. Nossa história nos ensina que, se conseguirmos nos unir, podemos enfrentar qualquer adversário. Mesmo na América: se chegarmos lá, tudo pode acontecer”.


  • ITÁLIA SUPERIOR

    "Medo? Se jogarmos como sabemos, vamos para a Copa do Mundo. No papel, somos superiores; só precisamos acreditar em nossas capacidades. Há um pouco de negatividade por aí, mas tenho certeza de que a Seleção e os torcedores vão remar na mesma direção. O objetivo ainda está ao nosso alcance, precisamos permanecer unidos".


    "A emoção mais forte da minha carreira foi Itália x Croácia no Euro, eu queria me redimir pelo gol contra contra a Espanha e consegui graças ao passe para o Zaccagni, assim chegamos às oitavas de final".


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