Cagliari, Pisacane: "A Juventus não é um time perfeito"

Fabio Pisacane, técnico do Cagliari, falou em coletiva de imprensa na véspera da partida contra a Juventus, marcada para amanhã à noite, às 20h45, na Unipol Domus. A seguir, os trechos mais significativos, reproduzidos por TuttoJuve.com.





O DEPARTAMENTO MÉDICO

"Situação dos lesionados? Deiola queimou etapas, mas é óbvio que a pausa o ajudou. Cada jogador tem um determinado limiar de dor, estamos avaliando, mas ele vai para o jogo, assim como Kevin Carlos. De resto, todos estão à disposição, exceto os três de sempre".





A JUVENTUS

"Que Juve eu espero? Espero uma Juventus que vai querer fazer o jogo. Tem estrutura, vai querer somar os três pontos. Teremos que ser bons para neutralizá-los. Vai jogar no 4-3-4 ou no 4-2-3-1. Pelos lados, tem um potencial enorme, não é um time perfeito, mas temos muito respeito".







