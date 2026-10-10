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Pisacane Juventus Cagliari Serie AGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Cagliari, Pisacane: "A Juventus não é um time perfeito"

Juventus
F. Pisacane

O técnico do Bologna fala na véspera da partida contra a Juventus

Fabio Pisacane, técnico do Cagliari, falou em coletiva de imprensa na véspera da partida contra a Juventus, marcada para amanhã à noite, às 20h45, na Unipol Domus. A seguir, os trechos mais significativos, reproduzidos por TuttoJuve.com.


O DEPARTAMENTO MÉDICO

"Situação dos lesionados? Deiola queimou etapas, mas é óbvio que a pausa o ajudou. Cada jogador tem um determinado limiar de dor, estamos avaliando, mas ele vai para o jogo, assim como Kevin Carlos. De resto, todos estão à disposição, exceto os três de sempre".


A JUVENTUS

"Que Juve eu espero? Espero uma Juventus que vai querer fazer o jogo. Tem estrutura, vai querer somar os três pontos. Teremos que ser bons para neutralizá-los. Vai jogar no 4-3-4 ou no 4-2-3-1. Pelos lados, tem um potencial enorme, não é um time perfeito, mas temos muito respeito".



  • A PARTIDA

    "A Juventus? Teremos de colocar em campo o nosso DNA, o dos guerreiros. Preparamos o jogo como os outros".


    NZOLA

    "Nzola? Fez um percurso individual, não foi fácil. Espero que o seu primeiro gol tenha sequência. Ele pode começar como titular".


    ROMANO

    "Romano? É um jogador que pode atuar tanto como meia quanto como armador. Depois, cada um de nós pensa na roupa a ser colocada na equipe. Eu o vejo como meia, dinâmico, mas com outros planos de jogo também pode ser escalado como armador".


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