Daniel Maldini teve um início de temporada muito importante pelo Cagliari e pela seleção italiana. O presidente do Cagliari, Tommaso Giulini, confirmou as condições acordadas com a Atalanta para, potencialmente, mantê-lo na Sardenha. O dirigente, em entrevista à DAZN antes da partida contra a Juventus, também destacou a ótima temporada feita até aqui e a vontade de fazer ainda melhor.
Cagliari, Giulini: "Temos a opção de compra de Maldini, mas também uma obrigação"
PERMANECER NO TOPO
"Temos consciência de que estamos fazendo um bom trabalho desde o ano passado. Queremos aproveitar o momento e permanecer lá em cima pelo maior tempo possível. Vamos dar tudo de nós em campo e depois veremos."
Romano e Maldini na seleção italiana
"Vê-los em campo pela seleção é uma grande emoção, especialmente na última vez, quando estávamos no estádio. Há outros garotos que também mereceriam essa oportunidade. Depois de Donnarumma, Caprile é um goleiro importantíssimo. Kofler poderia ser convocado por um grande conhecedor de futebol como Baldini. É um bom momento, esperamos que dure o máximo possível".
Diretoria que rema unida
"Há uma união muito grande desde que voltamos à Série A. Hoje, todos os setores estão à disposição do Cagliari. A sensação é de que, dos médicos aos jogadores, todo o clube rema na mesma direção. Não era possível que fosse assim nos primeiros anos, mas hoje é, e isso está nos ajudando a enfrentar equipes com orçamentos superiores ao nosso".
As condições para a compra em definitivo de Maldini
"Temos uma opção de compra por Maldini e acredito que também uma obrigação de compra vinculada a um determinado número de gols".
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