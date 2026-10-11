"Há uma união muito grande desde que voltamos à Série A. Hoje, todos os setores estão à disposição do Cagliari. A sensação é de que, dos médicos aos jogadores, todo o clube rema na mesma direção. Não era possível que fosse assim nos primeiros anos, mas hoje é, e isso está nos ajudando a enfrentar equipes com orçamentos superiores ao nosso".