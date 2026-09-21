O Cagliari está sonhando e voando na Serie A com os garotos de Fabio Pisacane, que conquistaram 12 pontos em 5 partidas, perdendo apenas para a líder Inter e por margem mínima. O orgulho por esses resultados fica evidente nas palavras e nas declarações do presidente Tommaso Giulini, que também hoje, em participação na Radio Anch'io Lo Sport, celebrou os resultados, mas também os garotos individualmente, entre eles Romano, Maldini e Caprile, os três "de seleção italiana".
Cagliari, Giulini: "Maldini e Romano são jovens e nossos. Houve vários pedidos por Caprile". Depois, a alfinetada em Esposito
"Não incomodam os heróis do Scudetto"
"A mesma largada daquela temporada mágica de 1969/70? Eu não compararia com os heróis do Scudetto. Certamente começamos bem este campeonato, há uma grande união como naquele time mítico, mas obviamente nos falta um 'Gigi Riva'. Estamos felizes com o que fizemos até aqui: será bom trabalhar nesta longa pausa de três semanas estando nas primeiras posições da tabela."
Pisacane
“Tenho a sorte de conhecer Fabio há muitos anos, conheci primeiro o Fabio jogador, antes de qualquer coisa aprecio as qualidades do homem. É uma pessoa de bem, e essa é a coisa mais importante, ainda mais no mundo do futebol. É perspicaz, astuto, sempre sedento por conhecimento. Foi se construindo tijolo por tijolo nesses anos, primeiro com a Primavera, onde conquistou a Coppa Italia da categoria, depois com o time principal. Francamente, com ele eu esperava que, mais cedo ou mais tarde, pudesse haver um pico".
MALDINI
“Nós já o acompanhávamos há vários anos. Tínhamos uma forte colaboração com o Olbia, tentamos levá-lo por empréstimo para a Lega Pro, antes que ele iniciasse sua trajetória na Serie A. Ele tem um talento absurdo, talvez ainda não tenha conseguido se expressar da melhor forma. Nosso desafio será fazê-lo dar esse passo a mais que ele ainda não conseguiu dar".
A alfinetada em Sebastiano Esposito
"Neste verão, nos encontramos em uma situação um pouco desagradável com um jogador nosso que considerava não ganhar o suficiente para jogar com a camisa do Cagliari; eu diria que o substituímos muito bem por Daniel".
Romano e a Itália
“Maldini e Romano são dois dos nossos jovens nos quais acreditamos muito. Alessandro é ainda mais jovem, nascido em 2006, é um “meio-campista completo”, pode jogar em qualquer posição do meio-campo, é um jogador muito dinâmico. É um garoto que tem as ideias claras, sabe o que quer. Acho que conseguirá chegar longe, estou feliz que o nosso técnico da seleção tenha lhe dado a possibilidade de jogar com a camisa da Itália e que ele a tenha escolhido”.
Muitas sondagens por Caprile
“Caprile recebeu bastante interesse neste verão, mas Elia estava convencido de permanecer no Cagliari, sentia que nesta temporada poderíamos fazer algo importante. Por enquanto, os fatos estão lhe dando razão, estou feliz por ele e por nós. Acho que, depois de Donnarumma, ele e Carnesecchi são hoje os goleiros mais fortes da Itália. Depois, é natural que na seleção, quando você tem titulares incontestáveis como Donnarumma, também possa haver lógicas diferentes. Elia precisa continuar trabalhando, não está descartado que talvez uma convocação para ele chegue na próxima vez”.
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