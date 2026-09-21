Cagliari, Giulini: "Maldini e Romano são jovens e nossos. Houve vários pedidos por Caprile". Depois, a alfinetada em Esposito

“Tenho a sorte de conhecer Fabio há muitos anos, conheci primeiro o Fabio jogador, antes de qualquer coisa aprecio as qualidades do homem. É uma pessoa de bem, e essa é a coisa mais importante, ainda mais no mundo do futebol. É perspicaz, astuto, sempre sedento por conhecimento. Foi se construindo tijolo por tijolo nesses anos, primeiro com a Primavera, onde conquistou a Coppa Italia da categoria, depois com o time principal. Francamente, com ele eu esperava que, mais cedo ou mais tarde, pudesse haver um pico".