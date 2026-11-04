Cada nova recaída aumenta a preocupação: o dilema de Rodri desperta temores no Barcelona

Além dessa lesão, os problemas físicos recorrentes começam a gerar preocupação. Desde a sua chegada à Catalunha, Rodri não conseguiu alcançar a regularidade que esperava, já que sofre lesões recorrentes sempre que parece estar prestes a brilhar.

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E, na Espanha, aumentam os questionamentos sobre a sua capacidade de suportar a pressão de um calendário congestionado e de recuperar a forma física necessária para garantir uma vaga no time titular do Barcelona. Desde o início da temporada, o seu técnico, Hansi Flick, faz o possível para administrar os seus minutos e protegê-lo o máximo possível.

Ainda assim, Rodri continua parecendo frágil, segundo o relatório do próprio site francês, que acrescentou: "E agora, cada novo revés físico gera inquietação, a ponto de colocar em dúvida a sua continuidade no longo prazo. Essa situação representa um verdadeiro dilema para o seu treinador. Entre a necessidade de proteger Rodri e a necessidade de contar com ele em jogos decisivos, a comissão técnica catalã precisa ajustar constantemente a sua forma de lidar com o meio-campista espanhol, como aconteceu diante do Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões, por exemplo".

E afirmou: "Nessas condições, torna-se difícil proporcionar o ritmo necessário para que ele recupere o seu melhor nível. É evidente que o Barcelona espera que esse último revés não resulte em uma ausência prolongada, mas o problema agora vai além da mera possibilidade de ele desfalcar a equipe diante do Atlético de Madrid. Depois de ter chegado ao clube como uma das suas maiores estrelas, Rodri precisa agora provar a sua capacidade de recuperar a forma física necessária para corresponder às enormes expectativas depositadas sobre ele. E, no Barcelona, o tempo é extremamente curto".

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