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FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Traduzido por

Cada nova recaída aumenta a preocupação: o dilema de Rodri desperta temores no Barcelona

Barcelona x Aston Villa
Barcelona
Aston Villa
Liga dos Campeões
Rodri
H. Flick
Espanha
England
Alemanha

O astro espanhol aguenta a pressão?

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Rodri foi uma contratação de destaque no último mercado de verão e chegou à Catalunha com uma reputação enorme, após uma Copa do Mundo excepcional e uma novela de transferências na qual o Blaugrana venceu seu rival tradicional, o Real Madrid.

Essa transferência estrondosa gerou uma quantidade imensa de expectativas em torno do internacional espanhol, que deveria se tornar o novo líder do meio-campo do Barcelona.

Mas poucos meses após sua chegada, o entusiasmo deu lugar gradualmente à preocupação. Se suas qualidades futebolísticas são inquestionáveis, o meio-campista encontra dificuldade para acompanhar o ritmo de jogos seguidos, e os problemas físicos se acumulam.

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  • A situação de Rodri preocupa seriamente o Barcelona

    De acordo com uma reportagem do site Foot Mercato, essa situação começou a preocupar seriamente o Barcelona, especialmente porque Rodri deveria se tornar um dos pilares fundamentais do projeto catalão. E, na noite de terça-feira, o cenário se repetiu, infelizmente. Titular na Liga dos Campeões diante do Aston Villa, o ex-jogador do Manchester City foi obrigado a deixar o campo logo após o fim do primeiro tempo.

    Segundo o jornal Mundo Deportivo, o meio-campista espanhol sentiu um incômodo nos tendões da parte posterior do joelho direito, o que obrigou a comissão técnica do Barcelona a não arriscar e substituí-lo.

    A reportagem prosseguiu: "Esse último revés chega em um momento difícil, poucos dias antes de uma partida importante contra o Atlético de Madrid. E, segundo o jornal As, há uma preocupação real dentro do Barcelona, e agora parece muito improvável que ele participe dessa partida. Embora ainda sejam necessários mais exames para determinar a gravidade da lesão, sua condição começou a levantar questionamentos na imprensa catalã".

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  • O enigma de Hansi Flick: "O tempo é curtíssimo"

    Além dessa lesão, os problemas físicos recorrentes começam a gerar preocupação. Desde a sua chegada à Catalunha, Rodri não conseguiu alcançar a regularidade que esperava, já que sofre lesões recorrentes sempre que parece estar prestes a brilhar.

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    E, na Espanha, aumentam os questionamentos sobre a sua capacidade de suportar a pressão de um calendário congestionado e de recuperar a forma física necessária para garantir uma vaga no time titular do Barcelona. Desde o início da temporada, o seu técnico, Hansi Flick, faz o possível para administrar os seus minutos e protegê-lo o máximo possível.

    Ainda assim, Rodri continua parecendo frágil, segundo o relatório do próprio site francês, que acrescentou: "E agora, cada novo revés físico gera inquietação, a ponto de colocar em dúvida a sua continuidade no longo prazo. Essa situação representa um verdadeiro dilema para o seu treinador. Entre a necessidade de proteger Rodri e a necessidade de contar com ele em jogos decisivos, a comissão técnica catalã precisa ajustar constantemente a sua forma de lidar com o meio-campista espanhol, como aconteceu diante do Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões, por exemplo".

    E afirmou: "Nessas condições, torna-se difícil proporcionar o ritmo necessário para que ele recupere o seu melhor nível. É evidente que o Barcelona espera que esse último revés não resulte em uma ausência prolongada, mas o problema agora vai além da mera possibilidade de ele desfalcar a equipe diante do Atlético de Madrid. Depois de ter chegado ao clube como uma das suas maiores estrelas, Rodri precisa agora provar a sua capacidade de recuperar a forma física necessária para corresponder às enormes expectativas depositadas sobre ele. E, no Barcelona, o tempo é extremamente curto".

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