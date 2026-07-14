O que havia acontecido? Estávamos nos últimos instantes do primeiro tempo das quartas de final da Copa do Mundo, e a Noruega vencia de forma sensacional por 1 a 0 contra a favorita Inglaterra. Após um belo passe de Martin Ödegaard, o atacante de 30 anos do Atlético de Madrid escapou da defesa inglesa.

No meio, seu companheiro de ataque, Erling Haaland, avançava completamente livre. O 2 a 0 parecia iminente, o passe cruzado parecia apenas uma formalidade. Mas Sörloth hesitou por uma fração de segundo a mais. O ex-jogador do Leipzig decidiu não passar a bola e tentou finalizar sozinho, mas John Stones bloqueou o chute no último momento.

Foi o ponto de virada da partida. Apenas três minutos depois, Jude Bellingham marcou o gol de empate para os Three Lions, que acabaram vencendo por 2 a 1 na prorrogação e acabaram com o sonho da Noruega na Copa do Mundo.