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Brazil v Norway: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Jochen Tittmar

Traduzido por

Caça às bruxas repugnante! O bode expiatório da Noruega na Copa do Mundo é alvo de forte hostilidade após a jogada contra a Inglaterra

Copa do Mundo
Noruega x Inglaterra
Noruega
E. Haaland
A. Soerloth

Após a amarga eliminação da seleção norueguesa nas quartas de final contra a Inglaterra, o atacante Alexander Sörloth vem sofrendo intensas hostilidades e ameaças de morte nas redes sociais.

Conforme sua companheira, Lena Selnes, revelou publicamente no Instagram, a família recebeu mensagens de ódio alarmantes.

  • O que havia acontecido? Estávamos nos últimos instantes do primeiro tempo das quartas de final da Copa do Mundo, e a Noruega vencia de forma sensacional por 1 a 0 contra a favorita Inglaterra. Após um belo passe de Martin Ödegaard, o atacante de 30 anos do Atlético de Madrid escapou da defesa inglesa. 

    No meio, seu companheiro de ataque, Erling Haaland, avançava completamente livre. O 2 a 0 parecia iminente, o passe cruzado parecia apenas uma formalidade. Mas Sörloth hesitou por uma fração de segundo a mais. O ex-jogador do Leipzig decidiu não passar a bola e tentou finalizar sozinho, mas John Stones bloqueou o chute no último momento.

    Foi o ponto de virada da partida. Apenas três minutos depois, Jude Bellingham marcou o gol de empate para os Three Lions, que acabaram vencendo por 2 a 1 na prorrogação e acabaram com o sonho da Noruega na Copa do Mundo.

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  • Haaland-SorlothGetty

    Alexander Sörloth recebeu ameaças de morte por causa de uma cena específica da Copa do Mundo

    A grande chance perdida fez com que o atacante fosse alvo de críticas nas redes sociais logo após o apito final. Além de xingamentos violentos, havia ameaças de morte concretas e incitações diretas ao suicídio. 

    “Por favor, cometa suicídio, seu idiota”, dizia uma das mensagens repugnantes. Outro usuário escreveu para a companheira dele: “Diga ao seu marido para sair da Noruega e pular de um penhasco.” Um terceiro autor ameaçou: “Vou matá-lo.”

  • Alexander Sörloth explica o passe que não deu certo para Erling Haaland

    O próprio Sörloth tentou, após a partida, reconstruir a jogada do seu ponto de vista. O atacante descreveu-a da seguinte forma: “Recebo a bola e olho para cima. Então vejo que Stones bloqueia esse passe. Depois, faço mais um toque — e isso foi um erro.”

    O atacante rejeitou veementemente a acusação de ter agido de forma egoísta e de ter ignorado deliberadamente Haaland, que estava em melhor posição. A intenção teria sido totalmente diferente: “A única coisa que eu queria naquela situação era passar a bola para o Erling. Mas parecia que aquele passe já não era mais possível. Por isso, acabei chutando sozinho.”

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  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Veja como o técnico de Sörloth reagiu à chance perdida

    O atacante, que havia sido duramente criticado, recebeu apoio do técnico da seleção nacional. Stale Solbakken defendeu seu jogador na coletiva de imprensa que se seguiu e destacou o enorme esforço físico que ele havia feito imediatamente antes da jogada. 

    Afinal, Sörloth havia corrido anteriormente a toda velocidade por uma distância de 40 a 50 metros. No momento decisivo, o atacante realmente procurou o companheiro para receber o passe. “Ele não o encontra — e então a chance se vai”, disse o técnico com serenidade.

    Apesar da eliminação dramática e dos rumores desagradáveis na internet, a Federação Norueguesa de Futebol faz um balanço de um torneio histórico. Pela primeira vez desde 1998, os escandinavos se classificaram novamente para uma Copa do Mundo. A chegada entre as oito melhores seleções do torneio marcou o melhor desempenho de toda a história do futebol norueguês.