Cabrini: "Calhanoglu para a Juventus, Spalletti tem peso de 20%"

"A Série A é difícil para os atacantes. Até Platini teve dificuldades nos primeiros seis meses, por isso procuro entender as dificuldades de Kolo Muani. É preciso dar tempo a ele, senão, a cada ano, será necessário recomeçar tudo do zero. E não me refiro apenas ao ataque. Sobre Kolo, vale lembrar a temporada passada: ele também teve dificuldades para conseguir espaço no Tottenham e agora só precisa voltar a se acostumar com um ritmo intenso de jogo. É preciso ter confiança. O futebol de hoje é diferente do da minha época, mas uma coisa nunca muda: a pressão que a camisa da Juventus coloca sobre você. Nem todos sabem lidar com ela, mas não se pode julgar Kolo Muani de forma definitiva por dois meses complicados."



