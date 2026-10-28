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Cabrini: "Calhanoglu para a Juventus, Spalletti tem peso de 20%"

Juventus
Campeonato Italiano
Genoa x Juventus
Genoa

Em longa entrevista ao Tuttosport , Antonio Cabrini, ex-jogador da Juventus, declarou: "Todas as grandes equipes enfrentam problemas com lesões: penso no Milan. Nem para Amorim é fácil se adaptar e entender o contexto do Milan em tão pouco tempo e com tantos problemas físicos. A Juventus vive uma situação semelhante. Quem mais faz falta, claramente, é Kenan Yildiz: imaginem a Inter sem Lautaro desde o início do campeonato, a Roma sem Malen, o Como sem Nico Paz".

  • KOLO MUANI E OS PRECEDENTES DE PLATINI

    "A Série A é difícil para os atacantes. Até Platini teve dificuldades nos primeiros seis meses, por isso procuro entender as dificuldades de Kolo Muani. É preciso dar tempo a ele, senão, a cada ano, será necessário recomeçar tudo do zero. E não me refiro apenas ao ataque. Sobre Kolo, vale lembrar a temporada passada: ele também teve dificuldades para conseguir espaço no Tottenham e agora só precisa voltar a se acostumar com um ritmo intenso de jogo. É preciso ter confiança. O futebol de hoje é diferente do da minha época, mas uma coisa nunca muda: a pressão que a camisa da Juventus coloca sobre você. Nem todos sabem lidar com ela, mas não se pode julgar Kolo Muani de forma definitiva por dois meses complicados."


  • Çalhanoğlu para a Juventus

    "Precisamos de um meio-campista e de um atacante. Mas dois jogadores de altíssimo nível. Para o meio-campo, eu apostaria em Calhanoglu: se ele não renovar com a Inter, é uma oportunidade que a Juventus terá de avaliar com muita seriedade. É um jogador que pode mudar a cara do time."

  • SPALLETTI CONTA 20%

    "Eu o manteria sem sombra de dúvida. Não faz sentido trocar de treinador no meio da temporada. Além disso, Spalletti é muito bom, é um vencedor e precisa de confiança. Até porque tenho uma teoria: o técnico responde por 20% dos resultados; o restante fica por conta dos jogadores. E 20% não é pouca coisa."

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