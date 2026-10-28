Em longa entrevista ao Tuttosport com Antonio Cabrini, ex-jogador da Juventus: "Todos os grandes times enfrentam problemas com lesões. Penso no Milan: nem para Amorim é fácil se adaptar e entender o contexto do Milan em tão pouco tempo e com tantos problemas físicos. A Juventus vive uma situação semelhante. Quem mais está fazendo falta, claramente, é Kenan Yildiz: imaginem a Inter sem Lautaro desde o início do campeonato, a Roma sem Malen, o Como sem Nico Paz".
Cabrini: "Calhanoglu para a Juventus, Spalletti conta 20%"
KOLO MUANI E OS PRECEDENTES DE PLATINI
"A Serie A é difícil para os atacantes. Até Platini teve dificuldades nos primeiros seis meses, por isso tento entender as dificuldades de Kolo Muani. É preciso dar tempo a ele, caso contrário, todo ano será necessário recomeçar tudo do zero. E não me refiro apenas ao ataque. Sobre Kolo, lembremos da temporada passada: ele também teve dificuldades para conseguir espaço no Tottenham. Agora, só precisa voltar a se acostumar com um ritmo intenso de jogo. É preciso ter confiança. O futebol de hoje é diferente daquele da minha época, mas uma coisa nunca muda: a pressão que a camisa da Juventus coloca sobre você. Nem todos conseguem suportá-la, mas não se pode julgar Kolo Muani de forma definitiva por dois meses complicados."
Calhanoglu para a Juventus
"É preciso um meio-campista e um atacante. Mas dois de altíssimo nível. Para o meio-campo, apostaria em Calhanoglu: se ele não renovar com a Inter, é uma oportunidade que a Juventus terá de avaliar com muita seriedade. É um jogador que pode mudar a cara do time".
SPALLETTI REPRESENTA 20%
"Eu o manteria, sem sombra de dúvida. Não faz sentido trocar de treinador no meio da temporada. Além disso, Spalletti é muito bom, é um vencedor e precisa de confiança. Até porque tenho uma teoria: o técnico responde por 20% dos resultados; o resto depende dos jogadores. E 20% não é pouco."
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