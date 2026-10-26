Para piorar a situação do Manchester United. Como se não bastassem os péssimos resultados, com cinco derrotas e três empates nas últimas oito partidas disputadas pela Premier League, Champions League e Copa da Inglaterra, e a situação do técnico Micheal Carrick cada vez mais em risco, agora também veio à tona o caso Bruno Fernandes, que causou grande repercussão. O capitão assistiu do banco à derrocada de sua equipe em Old Trafford, no fim de semana, contra o Bournemouth, depois das críticas que fez após o vexame diante do Como.
Bruno Fernandes em rota de colisão com o United, pode forçar a saída: o Milan observa, Amorim mantém a esperança
A BRIGA COM CARRICK
Estas foram as palavras do ex-jogador do Novara e da Udinese: "Neste clube, há um foco excessivo no que foi feito, mas nós não somos os mesmos e precisamos olhar para o futuro". Carrick respondeu: "Não concordo. Estamos longe daqueles níveis, mas, no ano passado, o United mostrou que ainda pode ser grande."
A RUPTURA COM O CLUBE
O nome de Bruno Fernandes surgiu como uma possibilidade na Inglaterra durante o verão, mas o custo do português continua alto: seu contrato prevê uma cláusula para clubes estrangeiros de quase 65 milhões de euros e o United, mesmo que não chegue a um acordo pela renovação, tem a opção de prorrogar o vínculo por mais uma temporada. No entanto, a ruptura com o clube pode levar o jogador a decidir forçar uma saída, já em janeiro.
As investidas do Milan e de Amorim
Além dos possíveis custos de transferência, ainda seria preciso levar em conta o salário muito alto do português: 10,2 milhões de euros líquidos por temporada, fora do alcance do Milan. Seria necessário um esforço tanto do jogador quanto do Milan para chegar a um acordo. O certo é que, como meia ofensivo de qualidades indiscutíveis, capaz de atuar tanto mais recuado para organizar as jogadas quanto na intermediária ofensiva para criar chances para os companheiros e para si mesmo, ele poderia jogar bem perto do gol no 3-4-2-1 de Rúben Amorim.
O CONTRATO PERTO DO FIM
Vinculado ao clube por um contrato que vence em 30 de junho de 2027, Bruno Fernandes vê as negociações pela renovação estagnadas há tempos. O clube parece disposto a acionar a opção de prorrogação unilateral por um ano apenas para evitar perdê-lo de graça e, assim, receber uma quantia por sua saída. Bruno Fernandes já esteve perto de ser negociado no verão, mas decidiu ficar e recusou as propostas financeiramente vantajosas vindas da Arábia Saudita.
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