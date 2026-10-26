Para piorar a situação do Manchester United. Como se não bastassem os péssimos resultados, com cinco derrotas e três empates nas últimas oito partidas disputadas pela Premier League, Champions League e Copa da Inglaterra, e a situação do técnico Micheal Carrick cada vez mais em risco, agora também veio à tona o caso Bruno Fernandes, que causou grande repercussão. O capitão assistiu do banco à derrocada de sua equipe em Old Trafford, no fim de semana, contra o Bournemouth, depois das críticas que fez após o vexame diante do Como.







