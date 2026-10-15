AFP
Traduzido por
Bronca do técnico! Spalletti fala sem rodeios e cobra melhora da Juventus após atuação abaixo do esperado, apesar da vitória nos acréscimos
Spalletti cobra um nível mais alto após vitória apertada
Apesar de ver Randal Kolo Muani marcar o gol da vitória aos 92 minutos na vitória por 2 a 1 sobre o Celta Vigo, o técnico da Juventus, Luciano Spalletti, fez uma avaliação sincera da atuação de sua equipe. O treinador italiano considerou que a Juventus jogou abaixo de seu potencial na Galícia.
Nick Woltemade havia empatado a partida após Hugo Alvarez abrir o placar no primeiro tempo, antes de Kolo Muani garantir a vitória nos acréscimos.
Spalletti, porém, insistiu que o resultado encobriu deficiências táticas e técnicas significativas.
- AgenciaLOF
Técnico critica duramente atuação “lenta” no primeiro tempo e erros técnicos
Spalletti não poupou críticas ao avaliar o desempenho da Juventus e apontou que faltou precisão aos seus jogadores na posse de bola. "No primeiro tempo, fomos um pouco lentos em tudo o que fizemos", admitiu Spalletti. "Demos a eles tempo demais para se organizar."
"No geral, tivemos uma atuação abaixo da nossa capacidade. Precisamos elevar nosso nível em relação ao que mostramos hoje. Os resultados nem sempre refletem o desenrolar de uma partida."
"Acho que melhoramos em muitos aspectos no segundo tempo, mas ainda cometemos erros técnicos demais e hesitamos em muitas jogadas."
Elogios às substituições e à mentalidade vencedora
Apesar das preocupações táticas, Spalletti elogiou a determinação de seu elenco em seguir buscando o gol da vitória até o apito final. “Também vi algumas coisas positivas, como a determinação de continuar buscando um gol”, observou Spalletti.
“Sempre que tínhamos a bola, insistíamos até o último momento. No fim, fomos recompensados tanto pelas substituições quanto pela atitude da equipe em campo.”
“Vi uma vontade de não se contentar com o resultado, mas de ir em busca da vitória.”
- ZUMA Press Wire
O que vem pela frente para os dois clubes
Spalletti cobrará mais regularidade ao longo dos 90 minutos enquanto a Juventus se prepara para seus próximos compromissos nacionais e europeus.
A Juventus volta a campo pela Liga Europa na terceira rodada, quando recebe o Rennes em busca de ampliar sua sequência de vitórias.
O Celta Vigo tentará deixar essa decepção para trás quando visitar o Celtic em seu próximo compromisso europeu.
Siga GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.