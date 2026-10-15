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FBL-EUR-C3-CELTA-JUVENTUSAFP
Alvino Hanafi
Traduzido por

Bronca do técnico! Spalletti fala sem rodeios e cobra melhora da Juventus após atuação abaixo do esperado, apesar da vitória nos acréscimos

Juventus
Celta de Vigo x Juventus
Celta de Vigo
Liga Europa
L. Spalletti

O técnico da Juventus, Luciano Spalletti, alertou seus jogadores de que precisam elevar o nível, apesar da vitória por 2 a 1 sobre o Celta Vigo, conquistada no fim da partida pela Liga Europa. Embora tenha elogiado a atitude vencedora da equipe, o treinador destacou os inúmeros erros técnicos cometidos durante o jogo.

  • Spalletti cobra um nível mais alto após vitória apertada

    Apesar de ver Randal Kolo Muani marcar o gol da vitória aos 92 minutos na vitória por 2 a 1 sobre o Celta Vigo, o técnico da Juventus, Luciano Spalletti, fez uma avaliação sincera da atuação de sua equipe. O treinador italiano considerou que a Juventus jogou abaixo de seu potencial na Galícia.

    Nick Woltemade havia empatado a partida após Hugo Alvarez abrir o placar no primeiro tempo, antes de Kolo Muani garantir a vitória nos acréscimos.

    Spalletti, porém, insistiu que o resultado encobriu deficiências táticas e técnicas significativas.

  • imago-sport-1084577488.jpgAgenciaLOF

    Técnico critica duramente atuação “lenta” no primeiro tempo e erros técnicos

    Spalletti não poupou críticas ao avaliar o desempenho da Juventus e apontou que faltou precisão aos seus jogadores na posse de bola. "No primeiro tempo, fomos um pouco lentos em tudo o que fizemos", admitiu Spalletti. "Demos a eles tempo demais para se organizar."

    "No geral, tivemos uma atuação abaixo da nossa capacidade. Precisamos elevar nosso nível em relação ao que mostramos hoje. Os resultados nem sempre refletem o desenrolar de uma partida."

    "Acho que melhoramos em muitos aspectos no segundo tempo, mas ainda cometemos erros técnicos demais e hesitamos em muitas jogadas."

  • Elogios às substituições e à mentalidade vencedora

    Apesar das preocupações táticas, Spalletti elogiou a determinação de seu elenco em seguir buscando o gol da vitória até o apito final. “Também vi algumas coisas positivas, como a determinação de continuar buscando um gol”, observou Spalletti.

    “Sempre que tínhamos a bola, insistíamos até o último momento. No fim, fomos recompensados tanto pelas substituições quanto pela atitude da equipe em campo.”

    “Vi uma vontade de não se contentar com o resultado, mas de ir em busca da vitória.”

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  • imago-sport-1084571094.jpgZUMA Press Wire

    O que vem pela frente para os dois clubes

    Spalletti cobrará mais regularidade ao longo dos 90 minutos enquanto a Juventus se prepara para seus próximos compromissos nacionais e europeus.

    A Juventus volta a campo pela Liga Europa na terceira rodada, quando recebe o Rennes em busca de ampliar sua sequência de vitórias.

    O Celta Vigo tentará deixar essa decepção para trás quando visitar o Celtic em seu próximo compromisso europeu.

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