Apesar de ver Randal Kolo Muani marcar o gol da vitória aos 92 minutos na vitória por 2 a 1 sobre o Celta Vigo, o técnico da Juventus, Luciano Spalletti, fez uma avaliação sincera da atuação de sua equipe. O treinador italiano considerou que a Juventus jogou abaixo de seu potencial na Galícia.

Nick Woltemade havia empatado a partida após Hugo Alvarez abrir o placar no primeiro tempo, antes de Kolo Muani garantir a vitória nos acréscimos.

Spalletti, porém, insistiu que o resultado encobriu deficiências táticas e técnicas significativas.