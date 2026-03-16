Briga logo aos dois minutos! Lukas Podolski perde a cabeça logo após entrar em campo

Podolski foi escalado pelo técnico Michal Gasparik nos acréscimos e, pouco depois, travou uma disputa acirrada pela bola com seus adversários Stratos Svarnas e Michael Ameyaw. Nesse momento, Ameyaw agarrou o jogador de 40 anos pelo pescoço. Podolski caiu no chão, e seu adversário voltou a acertá-lo com o braço no peito.

Podolski perdeu a cabeça, deu um soco e acertou Ameyaw na região abdominal. O árbitro Pawel Raczkowski mostrou o cartão vermelho ao jogador, que disputou 130 partidas pela seleção alemã, apenas dois minutos após sua entrada em campo. Podolski, para quem esta foi a quinta expulsão em sua carreira profissional, agora corre o risco de receber uma suspensão severa.