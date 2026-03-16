Lukas Podolski perdeu a cabeça na Ekstraklasa polonesa. Na vitória por 3 a 1 do seu clube, o Gornik Zabrze, no confronto direto contra o Rakow Czestochowa, o campeão mundial de 2014 foi expulso logo após entrar em campo por agressão.
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Briga logo aos dois minutos! Lukas Podolski perde a cabeça logo após entrar em campo
Podolski foi escalado pelo técnico Michal Gasparik nos acréscimos e, pouco depois, travou uma disputa acirrada pela bola com seus adversários Stratos Svarnas e Michael Ameyaw. Nesse momento, Ameyaw agarrou o jogador de 40 anos pelo pescoço. Podolski caiu no chão, e seu adversário voltou a acertá-lo com o braço no peito.
Podolski perdeu a cabeça, deu um soco e acertou Ameyaw na região abdominal. O árbitro Pawel Raczkowski mostrou o cartão vermelho ao jogador, que disputou 130 partidas pela seleção alemã, apenas dois minutos após sua entrada em campo. Podolski, para quem esta foi a quinta expulsão em sua carreira profissional, agora corre o risco de receber uma suspensão severa.
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Lukas Podolski aguarda seu primeiro gol da temporada pelo Gornik Zabrze
Para o jogador de 40 anos, continua uma temporada com altos e baixos no plano esportivo. Em seu quinto ano no Gornik, Podolski é reserva. Até agora, ele disputou doze partidas do campeonato, mas nenhuma delas pelos 90 minutos completos. O atacante ainda aguarda seu primeiro gol na temporada.
Graças à vitória em casa, o Zabrze continua na briga pelo título da primeira divisão polonesa. O clube ultrapassou o Rakow e ocupa atualmente a quarta posição na tabela. A diferença para o líder Zaglebie Lubin é de três pontos após 25 rodadas. O Zabrze espera conquistar o primeiro título desde 1988.
Estatísticas de desempenho de Lukas Podolski no Gornik Zabrze
Intervenções 130 Gols 25 Assistências 22 Cartões amarelos 24 Expulsões 1