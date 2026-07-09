“Não é o fim, mas o começo”. Com essas palavras, Carlo Ancelotti encerrou a campanha fracassada na Copa do Mundo de 2026 e, ao mesmo tempo, deu início ao ciclo que deverá levar a Seleção Brasileira à edição de 2030, ano em que também expirará o contrato do técnico italiano. A aventura pelos Estados Unidos, Canadá e México foi um verdadeiro fracasso, o pior resultado desde a Itália 1990, quando a eliminação também ocorreu nas oitavas de final contra a Argentina de Maradona.





Será preciso virar a página e revolucionar um elenco que apresenta uma média de idade superior a 29 anos. Desta vez, o técnico estará sozinho, já que seu filho Davide treinará o Lille, e terá que reformular completamente o elenco, mas também o estilo de jogo, que deverá ser mais brasileiro e menos europeu. Será preciso recomeçar a partir daqueles 33% de posse de bola contra a Noruega, a menor da história mundial da Seleção, uma história que não se encerra com um triunfo há 24 anos — que se tornarão 28 na próxima Copa do Mundo. Espaço para o talento, espaço para os atacantes e para a técnica, mas será que no Brasil existem jogadores úteis para a renovação da seleção? E quem são eles?



