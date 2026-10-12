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Bradley Barcola, de 120 libras, do Liverpool, revela exatamente o que mais o surpreendeu na Premier League
Grande transferência no verão
Barcola trocou o PSG pelo Liverpool em uma transferência de £ 125 milhões no verão europeu, que incluiu diversos bônus vinculados ao desempenho. O ponta francês de 24 anos chegou a Anfield pronto para se testar no mais alto nível do futebol inglês.
Adaptar-se a um novo país e a uma liga completamente diferente sempre apresenta desafios consideráveis para os jogadores que chegam. Barcola está vivendo seus primeiros meses em Merseyside enquanto busca se firmar como titular no ataque.
O valor elevado da transferência gera, inevitavelmente, grandes expectativas entre torcedores e imprensa. No entanto, o talentoso atacante está totalmente concentrado em adaptar seu jogo ao novo ambiente.
- AFP
Adaptando-se à intensidade
O atacante falou recentemente sobre suas primeiras experiências na Inglaterra em entrevista à Sky Sports. Ele apontou diferenças claras e fundamentais na forma como o futebol é jogado semana após semana em comparação com sua passagem pela França.
“A grande diferença entre a Ligue 1 e a Premier League? A L1 é muito física porque há muitos jogadores fortes, que causam impacto”, explicou Barcola. “Aqui, a exigência física é maior por causa das corridas que você precisa fazer.
“As partidas vão de um gol ao outro. Há menos ênfase na tática em comparação com a L1. É preciso correr muito, por isso tive cãibras nos meus primeiros jogos. A intensidade é muito alta.”
Uma adaptação desafiadora
Barcola ainda busca sua primeira participação decisiva com a camisa do Liverpool enquanto segue aprendendo o sistema tático. Ele ainda não marcou nem deu assistências em suas primeiras partidas pelo gigante inglês.
Apesar desse início discreto em termos de números, o ex-jogador de Lyon e PSG segue muito otimista quanto às suas perspectivas a longo prazo. Ele aceita os desafios do futebol inglês e vê no ritmo intenso uma oportunidade de melhorar.
“Vim para cá por isso, é um novo desafio”, acrescentou Barcola. “Espero conseguir me adaptar bem.”
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Em busca de um avanço
Até agora, Barcola disputou seis partidas pelo Liverpool em todas as competições desde sua chegada de grande repercussão. Dessas, quatro foram pela Premier League, três delas como titular. O ponta estará ansioso para marcar seu primeiro gol nas próximas semanas, à medida que o calendário de jogos ficar ainda mais apertado.
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