Bradley Barcola, de 120 libras, do Liverpool, revela exatamente o que mais o surpreendeu na Premier League

Barcola trocou o PSG pelo Liverpool em uma transferência de £ 125 milhões no verão europeu, que incluiu diversos bônus vinculados ao desempenho. O ponta francês de 24 anos chegou a Anfield pronto para se testar no mais alto nível do futebol inglês.

Adaptar-se a um novo país e a uma liga completamente diferente sempre apresenta desafios consideráveis para os jogadores que chegam. Barcola está vivendo seus primeiros meses em Merseyside enquanto busca se firmar como titular no ataque.

O valor elevado da transferência gera, inevitavelmente, grandes expectativas entre torcedores e imprensa. No entanto, o talentoso atacante está totalmente concentrado em adaptar seu jogo ao novo ambiente.