Di Gregorio 6: só suja as luvas por causa da chuva forte. O Milan não chuta uma vez sequer a gol.

Hill 7: uma noite para guardar entre as lembranças mais preciosas do jogador nascido em 2002: faz uma grande atuação contra o Milan. Vai muito bem tanto nos cruzamentos quanto ao fechar o caminho para Hutchinson.

Diakité 6,5: cola em Cisse e não lhe concede nem as migalhas.

Silva 6,5: comanda a defesa com autoridade e grande senso tático. O Milan o acompanhou por muito tempo, com razão: o português é um ótimo zagueiro.

Truffert 7: um verdadeiro trem pelo lado esquerdo, que percorre em alta velocidade e obriga Moreira a se concentrar na defesa. Faz a diferença para os Cherries.

Christie 7: domina o meio-campo sem contestação, desarma e arma o jogo em ritmo altíssimo. Uma exibição de intensidade e personalidade.

Adams 6,5: posiciona-se à frente da defesa e funciona como uma barreira, com ótimos resultados. É protagonista do lance polêmico do pênalti, marcado após a reação descontrolada de Maignan. (Cook, aos 62 minutos)

Tavernier 7: é a alma deste Bournemouth, o homem que dá ritmo e consistência às investidas ofensivas dos Cherries. Incansável, dificulta constantemente a vida da sonolenta defesa do Milan. Frio na cobrança do pênalti que faz o gol do 2 a 0. (Rayan, aos 62 minutos)

Kluivert 7: cobra com maestria o pênalti que abre o placar. Desmonta a defesa do Milan com infiltrações nas costas de seu marcador. (Toth 6, aos 62 minutos: fica pouco tempo em campo devido a um problema no músculo flexor (Adli 7, aos 78 minutos: desenha um arco de rara beleza em cobrança de falta para fazer o gol do 3 a 0)

Gannon-Doak 6: tem alguns lances interessantes, alternados com longos períodos de pouca participação.

Evanilson 6,5: o brasileiro trabalha muito e bem para a equipe, tanto fazendo o pivô quanto atacando os espaços em profundidade. Deixa o campo literalmente exausto (Alvaro 6, aos 65 minutos: movimenta-se por todo o setor ofensivo)





Téc. Rose 7: seus jogadores fazem uma partida perfeita e conquistam um resultado histórico e amplamente merecido.