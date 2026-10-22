Uma noite para o Milan esquecer rapidamente em Bournemouth, no sul de Londres. Os erros de De Winter no início custam um pênalti que coloca a partida nas mãos dos donos da casa. Nota 5. Depois, vem a loucura de Maignan, que atinge Adams: expulsão e pênalti contra. Nota 4. O Milan sofre a segunda derrota em três partidas disputadas na Europa League, com um placar final de 3 a 0 muito pesado.
Bournemouth x Milan, as notas do CM: loucura de Maignan, nota 4. De Winter passa sufoco, Loftus-Cheek é um fantasma
Notas do Bornemouth
Di Gregorio 6: só suja as luvas por causa da chuva forte. O Milan não chuta uma vez sequer a gol.
Hill 7: uma noite para guardar entre as lembranças mais preciosas do jogador nascido em 2002: faz uma grande atuação contra o Milan. Vai muito bem tanto nos cruzamentos quanto ao fechar o caminho para Hutchinson.
Diakité 6,5: cola em Cisse e não lhe concede nem as migalhas.
Silva 6,5: comanda a defesa com autoridade e grande senso tático. O Milan o acompanhou por muito tempo, com razão: o português é um ótimo zagueiro.
Truffert 7: um verdadeiro trem pelo lado esquerdo, que percorre em alta velocidade e obriga Moreira a se concentrar na defesa. Faz a diferença para os Cherries.
Christie 7: domina o meio-campo sem contestação, desarma e arma o jogo em ritmo altíssimo. Uma exibição de intensidade e personalidade.
Adams 6,5: posiciona-se à frente da defesa e funciona como uma barreira, com ótimos resultados. É protagonista do lance polêmico do pênalti, marcado após a reação descontrolada de Maignan. (Cook, aos 62 minutos)
Tavernier 7: é a alma deste Bournemouth, o homem que dá ritmo e consistência às investidas ofensivas dos Cherries. Incansável, dificulta constantemente a vida da sonolenta defesa do Milan. Frio na cobrança do pênalti que faz o gol do 2 a 0. (Rayan, aos 62 minutos)
Kluivert 7: cobra com maestria o pênalti que abre o placar. Desmonta a defesa do Milan com infiltrações nas costas de seu marcador. (Toth 6, aos 62 minutos: fica pouco tempo em campo devido a um problema no músculo flexor (Adli 7, aos 78 minutos: desenha um arco de rara beleza em cobrança de falta para fazer o gol do 3 a 0)
Gannon-Doak 6: tem alguns lances interessantes, alternados com longos períodos de pouca participação.
Evanilson 6,5: o brasileiro trabalha muito e bem para a equipe, tanto fazendo o pivô quanto atacando os espaços em profundidade. Deixa o campo literalmente exausto (Alvaro 6, aos 65 minutos: movimenta-se por todo o setor ofensivo)
Téc. Rose 7: seus jogadores fazem uma partida perfeita e conquistam um resultado histórico e amplamente merecido.
Notas do Milan
Maignan 4: fica muito irritado com os companheiros porque eles dão espaço demais aos atacantes do Bournemouth. Desconta a frustração da pior maneira: acerta Adams com a mão, recebe o cartão vermelho e comete pênalti para os adversários. Uma loucura sem sentido do capitão do Milan.
Tomori 5: a amplitude do Bournemouth lhe causa mais de uma dor de cabeça. Tem muita dificuldade para ler a movimentação constante dos atacantes adversários e recebe um cartão amarelo ao parar uma jogada muito perigosa em campo aberto. Sofreu. (aos 67', entra Diawara)
De Winter 4,5: logo de cara, entrega uma bola perigosa a Kluivert dentro da área, quase como um mau presságio. Três minutos depois, aos 10 minutos, abre demais o braço e comete pênalti para os adversários. Em dificuldades
Pavlovic 5,5: tem o mérito de lutar até o fim, mas sem grandes resultados.
Estupinan 5: nem o clima inglês revigora o lateral ex-Brighton. Atuação mediana tanto na defesa quanto no ataque. O cartão amarelo que recebe convence Amorim a deixá-lo no vestiário no intervalo. (aos 46' do segundo tempo, entra Bartesaghi 5,5: um pouco melhor que o companheiro, mas longe de um desempenho que possa ser considerado convincente)
Musah 5: primeira meia hora de jogo sonolenta, em que entrega a bola repetidamente aos adversários. Melhora no segundo tempo, quando a partida já não tem mais nada a oferecer ao Milan.
Jashari 5,5: algumas boas inversões de jogo, mas pouco ritmo e nenhuma proteção à frente da defesa. Ardon tem dificuldade para mostrar que merece uma vaga entre os titulares.
Hutchinson 5,5: certamente um dos mais ativos no início, mas é substituído por Torriani após a expulsão de Maignan. (aos 32' do segundo tempo, entra Torriani 5,5: estreia na Europa League e pouco pode fazer no gol de Adli)
Loftus-Cheek 4,5: quando o jogo fica difícil, o inglês se esconde. É uma triste constante de sua passagem pelo Milan: alguns sinais diferentes contra o Salzburg antes de voltar à atuação de sempre, em que mal aparece. (aos 46' do segundo tempo, entra Rabiot 5,5: certamente se posiciona melhor em campo e tenta transmitir sua mentalidade)
Moreira 5: quando joga pela direita, como nesta noite, parece perder seus superpoderes. Totalmente apagado, preocupa-se em manter a posição diante de um Truffert inspirado. (aos 75', entra Comotto, sem nota: estreia com a camisa do Milan)
Cisse 5: isolado demais no ataque, não recebe nenhuma bola em condições de jogar.
Técnico Amorim 5: atuação ruim, derrota ainda pior e a expulsão de Maignan. Não consegue influenciar o jogo e escala um time pouco ambicioso.
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