Enquanto isso, fontes do Ministério da Defesa informam que não se tratava de nenhum “espião”: o homem seria um militar italiano que, vindo da base localizada na fronteira com o campo de futebol, estava no local e simplesmente observava o treino, sem qualquer ligação com outras atividades. Os referidos militares estão engajados nas missões de paz da União Europeia e, neste momento, atuam principalmente na missão Althea, para garantir a segurança e apoiar a estabilidade da região. Em consequência disso, o Serviço Naval da Bósnia-Herzegovina enviará uma denúncia à missão EUFOR: a imagem do soldado posicionado nos pequenos degraus do estádio bósnio circulou por todo o país, embora muito provavelmente se tratasse apenas de um militar que queria assistir ao treino, sem qualquer ligação com a Seleção de Gattuso.