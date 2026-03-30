O caso vem à tona poucas horas antes da decisiva final dos playoffs entre a Bósnia e a Itália, marcada para amanhã à noite em Zenica: segundo o SportMediaset, que cita o jornal bósnio Klixba,um suposto espião militar italiano teria entrado no campo de treinamento da seleção bósnia para filmar os jogadores. Segundo o veículo de comunicação de Sarajevo, um soldado italiano, vestindo farda camuflada, teria ficado do lado de fora das instalações de treinamento, inicialmente de forma inofensiva, para depois tirar um smartphone do bolso e começar a filmar.
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Bósnia: soldado italiano em treinamento é acusado de ser um “espião”, e o caso ganha repercussão
O QUE ACONTECEU
Tudo isso no centro de treinamento do FK Sarajevo em Butmir, onde Dzeko e seus companheiros estão se preparando para a partida: ontem, devido à neve, eles treinaram no centro esportivo, enquanto hoje entraram em campo e a imprensa local presente no local percebeu imediatamente que o treino estavasendo filmado por um soldado da EUFOR, cuja base fica bem ao lado do campo. O militar italiano em questão teria permanecido nas proximidades do campo mesmo após os primeiros 15 minutos de treino, que foram abertos ao público: Butmir faz fronteira com o quartel-general da OTAN, que abriga o Batalhão Multinacional (MNBN), pessoal da polícia militar, incluindo os Carabinieri italianos, e apoia a cooperação civil-militar (CIMIC) no país.
A DENÚNCIA DA BÓSNIA
Enquanto isso, fontes do Ministério da Defesa informam que não se tratava de nenhum “espião”: o homem seria um militar italiano que, vindo da base localizada na fronteira com o campo de futebol, estava no local e simplesmente observava o treino, sem qualquer ligação com outras atividades. Os referidos militares estão engajados nas missões de paz da União Europeia e, neste momento, atuam principalmente na missão Althea, para garantir a segurança e apoiar a estabilidade da região. Em consequência disso, o Serviço Naval da Bósnia-Herzegovina enviará uma denúncia à missão EUFOR: a imagem do soldado posicionado nos pequenos degraus do estádio bósnio circulou por todo o país, embora muito provavelmente se tratasse apenas de um militar que queria assistir ao treino, sem qualquer ligação com a Seleção de Gattuso.