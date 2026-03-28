Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Kerim AlajbegovicGetty Images
Emanuele Tramacere

Traduzido por

Bósnia, Alajbegovic desafia a Itália: “Vamos ganhar. O clima será infernal dentro e fora do estádio; será um jogo brutal”

Itália
Bósnia e Herzegovina
Eliminatórias Europeias
Bósnia e Herzegovina x Itália
K. Alajbegovic

Foi o seu pênalti que decidiu o sorteio final entre País de Gales e Bósnia, classificando os Dragões para a final da repescagem das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Kerim Alajbegovic, de 18 anos, jogador do Bayer Leverkusen que acaba de confirmar a sua volta do Salzburgo no final da temporada, é o novo rosto de uma seleção que agora sonha em derrubar a Itália, que, por sua vez, venceu a Irlanda do Norte por 2 a 0 em casa.


Em Zenica, no estádio Bilino Polje, será um verdadeiro inferno e, em entrevista à Gazzetta dello Sport, o ponta-ofensivo nascido em 2007 confirmou que sua equipe está certa da classificação para a próxima fase.


  • A RELAÇÃO COM DZEKO E O ÚLTIMO PÊNALTI

    "Sou muito jovem, tenho apenas 18 anos, mas o Edin é uma verdadeira lenda para nós. Todos nós temos orgulho do que ele faz aqui; além disso, ele é uma pessoa incrível. O pênalti? Fui para a marca do pênalti sem pensar muito, só queria marcar, estava convencido de que conseguiria e foi o que aconteceu"

  • "ITÁLIA? VAMOS GANHAR, VAI SER UM JOGO ACIRRADO"

    "A Itália? Sabemos que é uma boa equipe, mas vamos vencer. Temos que vencer. Jogamos em casa, o estádio vai estar em chamas, vai ser um jogo 'brutal'."

  • UM CAOS DENTRO E FORA DO ESTÁDIO

    "O estádio é pequeno? Sim, mas é muito, muito barulhento. Acho que é um dos mais barulhentos da Europa, no que diz respeito aos jogos da seleção. E não vai haver barulho só dentro do estádio, mas também lá fora, nas ruas; vamos ter, digamos, muito apoio."

Eliminatórias Europeias
Bósnia e Herzegovina crest
Bósnia e Herzegovina
BIH
Itália crest
Itália
ITÁ