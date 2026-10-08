Com uma mensagem nas redes sociais, Fabio Borini anuncia sua aposentadoria do futebol: "Tudo começou com um voo. Quando eu tinha 16 anos. Um voo passado inteiramente com lágrimas nos olhos para iniciar a viagem da minha carreira sem um verdadeiro destino além dos meus sonhos a realizar.





Desde aquele dia comecei a construir a mim mesmo sem saber o que seria daquela criança de mentalidade forte. Comecei a construir meus sonhos na cabeça e acabei transformando-os na minha realidade.





A mesma realidade que hoje vai mudar para sempre. A realidade que esculpiu meu passado, presente e futuro. Hoje, como naquele dia sentado no avião para Londres, sinto as mesmas emoções pelo que será de mim.





Medo.

Felicidade.

Coragem.

Incerteza.

Sonhos.

Sucesso.

Paixão.

Sacrifícios.





Sinto que devo agradecer àquela criança que nunca deixou de acreditar. Aquele homem que agora continuará acreditando na próxima oportunidade, sem a bola nos pés, sempre.





OBRIGADO. OBRIGADO, FUTEBOL".







