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Grafica Cm BoriniGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Borini se aposenta: "Tudo começou com um voo. Obrigado, futebol"

Campeonato Italiano
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O atacante nascido em 1991, ex-Parma, Roma, Milan, Verona e Sampdoria, se aposenta

Com uma mensagem nas redes sociais, Fabio Borini anuncia sua aposentadoria do futebol: "Tudo começou com um voo. Quando eu tinha 16 anos. Um voo passado inteiramente com lágrimas nos olhos para iniciar a viagem da minha carreira sem um verdadeiro destino além dos meus sonhos a realizar.


Desde aquele dia comecei a construir a mim mesmo sem saber o que seria daquela criança de mentalidade forte. Comecei a construir meus sonhos na cabeça e acabei transformando-os na minha realidade.


A mesma realidade que hoje vai mudar para sempre. A realidade que esculpiu meu passado, presente e futuro. Hoje, como naquele dia sentado no avião para Londres, sinto as mesmas emoções pelo que será de mim.


Medo.

Felicidade.

Coragem.

Incerteza.

Sonhos.

Sucesso.

Paixão.

Sacrifícios.


Sinto que devo agradecer àquela criança que nunca deixou de acreditar. Aquele homem que agora continuará acreditando na próxima oportunidade, sem a bola nos pés, sempre.


OBRIGADO. OBRIGADO, FUTEBOL".



  • A CARREIRA

    Borini, nascido em 1991, ao longo da carreira vestiu as camisas de Chelsea, Swansea City, Parma, Roma, Liverpool, Sunderland, Milan, Verona, Fatih Karagümrük, Sampdoria e Salford City, com um total de 413 partidas e 98 gols como profissional. Ele também tem uma partida pela seleção da Itália em 2012 e um currículo com uma Premier League e uma FA Cup (ambas em 2010, pelo Chelsea).

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