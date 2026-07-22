Bolonha, notícia sobre Ricci: concorrência com a Atalanta; o Milan não o considera intocável

Samuele Ricci e o Milan: sinais de despedida. O meio-campista não faz parte dos planos de Ruben Amorim, que precisa de outras características técnicas e de personalidade para seu meio-campo com dois jogadores. O ex-jogador do Torino havia custado cerca de 23 milhões de euros após uma longa negociação e depois de ter recusado propostas do exterior; agora, o cenário mudou completamente.