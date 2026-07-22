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Bolonha, notícia sobre Ricci: concorrência com a Atalanta; o Milan não o considera intocável

Milan

Milão: Ricci pode se despedir apenas doze meses após sua chegada do Torino: duas propostas da Série A

Samuele Ricci e o Milan: sinais de despedida. O meio-campista não faz parte dos planos de Ruben Amorim, que precisa de outras características técnicas e de personalidade para seu meio-campo com dois jogadores. O ex-jogador do Torino havia custado cerca de 23 milhões de euros após uma longa negociação e depois de ter recusado propostas do exterior; agora, o cenário mudou completamente.

  • A AVALIAÇÃO

    A avaliação que o clube rossonero faz de Samuele Ricci oscila entre 18 e 20 milhões de euros. O agente do meio-campista também havia proposto o jogador à Juventus, mas o clube bianconero não demonstrou grande interesse. O jogador gostaria de convencer Amorim, mas a forte concorrência e a iminente contratação de Modric podem acabar sendo um grande obstáculo.

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