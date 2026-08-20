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Grafica Calciomercato Acerbi Inter disperato 2025 16.9Calciomercato/Getty Images
Gianluca Minchiotti

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Bologna, surge a ideia de Acerbi, ex-Inter

Bologna
Mercado da bola
F. Acerbi

O zagueiro de 38 anos é uma sugestão do mercado para o Bologna

Segundo o que informou o Corriere dello Sport, o Bologna também avalia o perfil de Francesco Acerbi para reforçar o setor defensivo. O zagueiro italiano, que vem do fim de sua experiência na Inter, está atualmente sem clube e representa uma das opções levadas em consideração por Giovanni Sartori e Marco Di Vaio.


Aos 38 anos, Acerbi levaria ao Bologna uma bagagem de experiência acumulada nos mais altos níveis do futebol italiano e europeu, além de qualidade técnica e liderança que poderiam se revelar preciosas no vestiário e em campo. Em Casteldebole, porém, a linha segue pautada pela prudência: antes de avançar na investida, o Bologna pretende avaliar com atenção cada aspecto da operação, a começar justamente pela idade do defensor.

  • No aspecto econômico, por sua vez, o eventual negócio apresenta um elemento particularmente favorável. Como está sem clube, Acerbi poderia chegar sem custos de transferência, sem qualquer desembolso pelo passe. O principal entrave, portanto, seguiria sendo o salário, além das avaliações técnicas e físicas ligadas ao rendimento que o jogador ainda pode garantir.


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