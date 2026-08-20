Bologna, surge a ideia de Acerbi, ex-Inter

Segundo o que informou o Corriere dello Sport, o Bologna também avalia o perfil de Francesco Acerbi para reforçar o setor defensivo. O zagueiro italiano, que vem do fim de sua experiência na Inter, está atualmente sem clube e representa uma das opções levadas em consideração por Giovanni Sartori e Marco Di Vaio.





Aos 38 anos, Acerbi levaria ao Bologna uma bagagem de experiência acumulada nos mais altos níveis do futebol italiano e europeu, além de qualidade técnica e liderança que poderiam se revelar preciosas no vestiário e em campo. Em Casteldebole, porém, a linha segue pautada pela prudência: antes de avançar na investida, o Bologna pretende avaliar com atenção cada aspecto da operação, a começar justamente pela idade do defensor.