Bologna-Roma, as notas do CM: Pellegrini decisivo, Bernardeschi mágico. Joao Mario com nota 4

O jogo de ida das oitavas de final da Liga Europa entre Bologna e Roma termina em 1 a 1.
A seguir, todas as notas em nosso boletim.
O jogo de ida das oitavas de final da Liga Europa entre Bologna e Roma termina em 1 a 1.
A seguir, todas as notas em nosso boletim.
Skorupski 6: Quase um espectador durante grande parte do jogo, com exceção de algumas intervenções, sofre um gol sem culpa no empate.
Joao Mario 4: O erro em uma parada banal, que abriu caminho para o empate da Roma, foi um golpe fatal para as esperanças de classificação do Bologna. (Zortea sv).
Casale 6: Malen é um adversário difícil, na segunda parte recorre a jogadas antidesportivas e, no geral, poderia ter sido pior (Vitik sv).
Lucumi 6,5: O melhor na defesa, como costuma acontecer. Bela disputa com Vaz no segundo tempo.
Miranda 6: Recuperado rapidamente, arrisca um pouco no primeiro tempo com uma falta em Rensch, que já estava advertido, mas depois faz o seu trabalho. Com o cartão amarelo, estará suspenso no jogo de volta. (Lykogiannis sv).
Pobega 5: Perde dois gols que pesam uma tonelada na economia do confronto duplo. Impreciso e distraído.
Freuler 6,5: Não consegue remediar o erro de Joao Mario (talvez com falta de Malen) no 1-1, mas, fora isso, fecha muitas brechas.
Ferguson 6,5: A perna está de volta, no meio-campo vence vários duelos.
Bernardeschi 7,5: Noite de luxo. Svilar voa para tirar uma bola dele no primeiro tempo, depois marca o grande gol da vantagem, o quarto nesta Liga Europa.
Castro 6,5: Batalha espetacular com Ndicka, maravilhosa de se ver. E ambos foram muito bem (Dallinga sv).
Rowe 7,5: Ágido, enlouquece Celik. Passa por ele com frequência, falta um pouco de concretude, mas a encontra no gol de Bernardeschi, em que dribla metade da Roma e serve a bola para o 10 com um timing perfeito. (Cambiaghi 6: Comete duas faltas importantes).
Treinador Italiano 7: O melhor Bologna de 2026, mas é um festival de desperdício em um jogo quase sempre dominado. O 1 a 1 não faz justiça a uma partida que deveria ter vencido, pela quantidade de chances criadas.
Svilar 6,5 – Com um milagre no final do primeiro tempo, salva o resultado com uma bela defesa em um chute de Bernardeschi. Também se destaca em uma jogada com Pobega aos 30 minutos do segundo tempo. Arrisca ao sair no final, sendo salvo pela trave.
Celik 4,5 – Praticamente nunca se vê no ataque. Na ocasião do gol, é ultrapassado com muita facilidade por Rowe. Antes de sair, comete outro desastre, dando mais uma bola para Rowe marcar (a partir dos 66', Hermoso 6: coloca a garra necessária em um momento complicado).
Ndicka 6,5 – Castro é um adversário incômodo, mas Evan logo toma suas medidas. É sem dúvida o melhor da defesa giallorossa. Comete poucos erros.
Ghilardi 5,5 – Deixa Bernardeschi completamente sozinho na ocasião do gol. Melhor na direita quando Hermoso entra.
Rensch 5,5 – Atento na defesa, mas comete muitos erros no ataque, principalmente no último passe (a partir dos 57' Tsimikas 6: comete poucos erros).
El Aynaoui 5 – O cansaço muscular de Koné faz com que ele se torne titular. O jogo passa por ele, mas ele gira a bola muito lentamente e perde muitos duelos (a partir dos 66' Pellegrini 7: marca o gol de empate e salva a Roma).
Pisilli 5,5 – Um passo atrás em relação às últimas partidas. Ele e Celik são responsáveis pelo gol do 1 a 0: ele é muito fraco na intervenção sobre Rowe. Melhora no final.
Wesley 5,5 – Começa mal e recebe um cartão amarelo pesado no início da partida por uma falta em Joao Mario. Muito apagado no primeiro tempo, tanto no ataque quanto na defesa. A vinte minutos do fim, passa para a direita, mas seu desempenho continua negativo.
Cristante 6 – Tem dificuldades no meio-campo no primeiro tempo, erra várias vezes na última jogada. No segundo tempo, volta para trás após a saída de El Aynaoui, protagonista no empate com a bola recuperada.
Zaragoza 5 – Ele é a surpresa desde o início. No primeiro quarto de hora, ele é pouco visto e também erra duas cobranças de escanteio, uma das quais resulta em um contra-ataque perigoso para a Roma. Aos 18 minutos, ele perde o 1 a 0 e depois desaparece (a partir dos 46 minutos, Vaz 6: dá um pouco de ânimo ao ataque e a diferença com Zaragoza é abismal).
Malen 6,5 – Com Zaragoza por perto, ele está mais no centro da ação do que na partida em Gênova. Aos 18 minutos, ele dá um ótimo passe para Zaragoza, que erra na frente de Skorupski. A primeira grande chance é aos 52 minutos, mas ele acerta a trave externa. O gol de Pellegrini vem graças a uma bela jogada dele na área. Pouco depois do empate, ele quase marca o gol da virada, mas a bola é tocada por Lucumì e acaba indo para fora.
Técnico Gasperini 6,5 – A emergência no ataque é grande e não se poderia pedir mais do que isso.